टीएमबीयू के दो छात्र आईआईटी रुड़की में बिहार का करेंगे प्रतिनिधित्व
फोटो है : जलवायु परिवर्तन सहित अन्य विषय पर रखेंगे अपनी बात 10 अगस्त
भागलपुर, वरीय संवाददाता। टीएमबीयू के दो एनएसएस स्वयंसेवक आईआईटी रुड़की के सहारनपुर में 10 अगस्त को आयोजित मॉडल सीओपी-31 में बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसमें शिवसागर और प्रभाकर शामिल हैं। सीओपी-31 में दोनों छात्र जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास एवं वैश्विक जलवायु नीति से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा, संवाद एवं वार्ता में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम का आयोजन आईआईटी रुड़की एवं स्टूडेंट्स फॉर डेवलपमेंट के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। मॉडल सीओपी-31 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी) की तर्ज पर आयोजित कार्यक्रम है, जिसमें प्रतिभागियों को विभिन्न देशों एवं हितधारकों की भूमिका निभाते हुए वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर विचार-विमर्श एवं समाधान तलाशने का अवसर मिलता है।
शिव सागर मारवाड़ी कॉलेज में राजनीतिक विज्ञान विषय के छात्र है। वे मूलरूप से भागलपुर जिले के पीरपैंती प्रखंड के शेरमारी बाजार निवासी पंकज कुमार के पुत्र है। जबकि प्रभाकर पीजी ग्रामीण अर्थशास्त्र विषय के छात्र है, सबौर प्रखंड के ममलखा निवासी शिवपूजन मंडल के पुत्र है। दोनों के चयन पर कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजय कुमार झा, पीजी हेड डॉ. राजेश मिश्रा, खेल सचिव डॉ. संजय कुमार जायसवाल, एनएसएस समन्वयक डॉ. राहुल कुमार, डॉ. विजय कुमार, डॉ. रविशंकर प्रसाद, डॉ. अश्वजीत राठौड़ सहित अन्य ने बधाई दी है।
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