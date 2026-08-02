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हत्या के विरोध में संघ करेगा अनिश्चितकालीन हड़ताल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सासाराम
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बिहार नगर सेवा संघ ने डेहरी-डालमियानगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की निर्मम हत्या के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। संघ ने 2 अगस्त से कार्यपालक पदाधिकारियों के हड़ताल पर रहने की सूचना नगर विकास एवं आवास विभाग को पत्र लिखकर दी है।

हत्या के विरोध में संघ करेगा अनिश्चितकालीन हड़ताल

पेज तीनसाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। डेहरी-डालमियानगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की अपराधियों द्वारा निर्मम हत्या के विरोध में बिहार नगर सेवा संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। संघ की ओर से नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी गई है। पत्र के अनुसार, संघ से जुड़े कार्यपालक पदाधिकारी दो अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे।

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