छुट्टी के दिन भी परिसर में धरना पर बैठे रहे निगम कर्मी
संघ के अध्यक्ष ने कहा, अधिकारी उनकी आवाज को दबाने की कर रहे कोशिश महासंघ
भागलपुर, वरीय संवाददाता। तीन सूत्री मांगों को लेकर बिहार राज्य नगर निकाय कर्मचारी महासंघ की ओर से जारी आंदोलन उग्र रूप लेता जा रहा है। एक दिन पूर्व ही भागलपुर नगर निगम कार्यालय परिसर में धरना पर बैठे कर्मियों को सुरक्षकर्मियों के बीच गेट खोलने को लेकर हंगामा हुआ था। साथ ही निगम प्रशासन की ओर से कर्मियों को उकसाने के आरोप में दो कर्मियों से स्पष्टीकरण की भी मांग की गई थी। जिसके बाद अब नगर निगम कर्मी और भी उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं।इधर जिला संघ के अध्यक्ष विकास कुमार हरि ने बताया कि धरना पर बैठे कर्मियों से स्पष्टीकरण की मांग और कार्रवाई का डर दिखाकर अधिकारी उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं।
पर वे लोग एकजुट हैं। उन्होंने बताया कि इसको लेकर रविवार को छुट्टी का दिन होने के बावजूद वे लोग निगम कार्यालय परिसर में ही धरना पर बैठे रहे। उन्होंने बताया कि जल्द ही सरकार निकाय कर्मियों की मांगों पर ध्यान नहीं देगी तो आंदोलन और भी उग्र होगा।
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