बिस्कोमान झारखंड में भी किसानों को देगा उचित मूल्य पर उर्वरक

रांची, वरीय संवाददाता। बिहार की तर्ज पर अब झारखंड के किसानों को भी बिस्कोमान कृषक सेवा केंद्रों के माध्यम से निर्धारित और उचित दर पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराएगा। इसके लिए राज्य में चरणबद्ध तरीके से बिस्कोमान कृषक सेवा केंद्र खोले जा रहे हैं, ताकि किसानों को समय पर उर्वरक मिल सके और कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके। बिस्कोमान के वरिष्ठ क्षेत्रीय पदाधिकारी अयोध्या प्रसाद सिंह ने बताया कि बिस्कोमान के चेयरमैन विशाल सिंह के मार्गदर्शन में फिलहाल डालटनगंज और देवघर स्थित कृषक सेवा केंद्रों के माध्यम से किसानों को निर्धारित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराया जा रहा है।

उर्वरक उपलब्धता

वहीं, अगस्त के पहले सप्ताह से रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र के पास स्थापित बिस्कोमान कृषक सेवा केंद्र से भी स्थानीय किसानों को पहली बार उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराया जाएगा। बिस्कोमान का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य किसानों को बाजार में उर्वरकों की कृत्रिम कमी और अधिक कीमतों की समस्या से राहत दिलाना है। निर्धारित दर पर उर्वरक मिलने से किसानों की खेती की लागत कम होगी और उन्हें बेहतर गुणवत्ता वाले कृषि आदान उपलब्ध हो सकेंगे। वरिष्ठ क्षेत्रीय पदाधिकारी अयोध्या प्रसाद सिंह ने बताया कि चेयरमैन के निर्देश पर जल्द ही झारखंड के अन्य जिलों में भी बिस्कोमान कृषक सेवा केंद्र खोले जाएंगे। इससे राज्य के अधिक से अधिक किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराया जा सकेगा और उर्वरकों की कालाबाजारी एवं जमाखोरी पर प्रभावी नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी। बिस्कोमान ने किसानों से अपील की है कि वे अधिकृत कृषक सेवा केंद्रों से ही उर्वरक खरीदें और निर्धारित मूल्य से अधिक राशि की मांग होने पर इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दें।