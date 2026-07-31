Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बिस्कोमान झारखंड में भी किसानों को देगा उचित मूल्य पर उर्वरक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

राज्य में चरणबद्ध तरीके से खोले जा रहे कृषक सेवा केंद्र, किसानों को बाजार में उर्वरकों की कृत्रिम कमी से मिलेगी राहत

बिस्कोमान झारखंड में भी किसानों को देगा उचित मूल्य पर उर्वरक

रांची, वरीय संवाददाता। बिहार की तर्ज पर अब झारखंड के किसानों को भी बिस्कोमान कृषक सेवा केंद्रों के माध्यम से निर्धारित और उचित दर पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराएगा। इसके लिए राज्य में चरणबद्ध तरीके से बिस्कोमान कृषक सेवा केंद्र खोले जा रहे हैं, ताकि किसानों को समय पर उर्वरक मिल सके और कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके। बिस्कोमान के वरिष्ठ क्षेत्रीय पदाधिकारी अयोध्या प्रसाद सिंह ने बताया कि बिस्कोमान के चेयरमैन विशाल सिंह के मार्गदर्शन में फिलहाल डालटनगंज और देवघर स्थित कृषक सेवा केंद्रों के माध्यम से किसानों को निर्धारित दर पर उर्वरक उपलब्ध कराया जा रहा है।

उर्वरक उपलब्धता

वहीं, अगस्त के पहले सप्ताह से रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र के पास स्थापित बिस्कोमान कृषक सेवा केंद्र से भी स्थानीय किसानों को पहली बार उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराया जाएगा। बिस्कोमान का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य किसानों को बाजार में उर्वरकों की कृत्रिम कमी और अधिक कीमतों की समस्या से राहत दिलाना है। निर्धारित दर पर उर्वरक मिलने से किसानों की खेती की लागत कम होगी और उन्हें बेहतर गुणवत्ता वाले कृषि आदान उपलब्ध हो सकेंगे। वरिष्ठ क्षेत्रीय पदाधिकारी अयोध्या प्रसाद सिंह ने बताया कि चेयरमैन के निर्देश पर जल्द ही झारखंड के अन्य जिलों में भी बिस्कोमान कृषक सेवा केंद्र खोले जाएंगे। इससे राज्य के अधिक से अधिक किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराया जा सकेगा और उर्वरकों की कालाबाजारी एवं जमाखोरी पर प्रभावी नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी। बिस्कोमान ने किसानों से अपील की है कि वे अधिकृत कृषक सेवा केंद्रों से ही उर्वरक खरीदें और निर्धारित मूल्य से अधिक राशि की मांग होने पर इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दें।

सामान्य प्रश्न

बिस्कोमान कृषक सेवा केंद्र कब खोले जाएंगे?
बिस्कोमान कृषक सेवा केंद्र चरणबद्ध तरीके से खोले जा रहे हैं, अगस्त के पहले सप्ताह से रांची के पिठोरिया क्षेत्र में भी एक केंद्र खुलने जा रहा है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jharkhand Ranchi News Ranchi Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।