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केवटी:शिक्षक बहाली में मैथिली का पद करें सृजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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विधायक डॉ. मुरारी मोहन झा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर टीआरई फोर शिक्षक भर्ती में मैथिली भाषा के पदों को शामिल करने की मांग की है। उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि मैथिली के लिए कोई पद नहीं है, जिससे हजारों योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों का भविष्य संकट में है। उन्होंने मुख्यमंत्री से त्वरित निर्णय की अपेक्षा की।

केवटी:शिक्षक बहाली में मैथिली का पद करें सृजित

शेष नारायण झा,केवटी। टीआरई फोर शिक्षक बहाली में मैथिली भाषा के पद सृजित करने के लिए विधायक डॉ. मुरारी मोहन झा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने टीआईई फोर शिक्षक भर्ती में मैथिली विषय के पदों को तत्काल शामिल करने की मांग की है। विधायक ने पत्र के माध्यम से मिथिला सहित संपूर्ण बिहार के हजारों योग्य और मेधावी शिक्षक अभ्यर्थियों की इस गंभीर समस्या की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया है। विधायक डॉ. झा ने पत्र में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि टीआईई फोर शिक्षक भर्ती परीक्षा के वर्तमान प्रारूप में मैथिली विषय के लिए एक भी पद निर्धारित नहीं किया गया है।

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यह अत्यंत चिंताजनक है, क्योंकि वर्तमान में राज्य में हजारों की संख्या में एसटेट (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) उत्तीर्ण अभ्यर्थी मौजूद हैं, जो पिछले कई वर्षों से टीआईई फोर में मैथिली शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं। सीटों की संख्या शून्य होने के कारण इन योग्य अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लग गया है, जिससे युवाओं में गहरा आक्रोश और मानसिक हताशा है।उन्होंने मिथिला की संस्कृति के संरक्षण और युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए इस संवेदनशील विषय पर मुख्यमंत्री स्तर से त्वरित और सकारात्मक निर्णय लेने की पूर्ण अपेक्षा जताई है।

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