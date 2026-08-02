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उर्दू शिक्षकों को सरप्लस घोषित करने पर अल्पसंख्यक आयोग सख्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
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मधुबनी में उर्दू शिक्षकों को सरप्लस घोषित किए जाने पर बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने शिक्षा विभाग को पत्र भेजकर इसे रोकने और पुनर्समीक्षा करने का निर्देश दिया है। आयोग का मानना है कि यह निर्णय शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। विभिन्न संगठन और प्रतिनिधि भी इस मुद्दे को लेकर आवाज उठा रहे हैं।

उर्दू शिक्षकों को सरप्लस घोषित करने पर अल्पसंख्यक आयोग सख्त

मधुबनी, निज संवाददाता। चल रही शिक्षक स्थानांतरण एवं युक्तिकरण प्रक्रिया के दौरान उर्दू शिक्षकों को सरप्लस घोषित किए जाने के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग को पत्र भेजकर वर्तमान प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने तथा पूरे मामले की पुनर्समीक्षा करने का निर्देश दिया है। आयोग का मानना है कि उर्दू शिक्षकों के विषयवार स्वीकृत पदों की अनदेखी कर उन्हें सरप्लस घोषित करना न केवल विद्यार्थियों के हितों के प्रतिकूल है, बल्कि बिहार की दूसरी राजभाषा उर्दू के संवैधानिक और नीतिगत अधिकारों को भी प्रभावित कर सकता है। आयोग ने अपने पत्र में कहा है कि जिन विद्यालयों में उर्दू पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं नामांकित हैं, वहां उर्दू शिक्षक का पद समाप्त मानना या उन्हें अन्य विद्यालयों में स्थानांतरित करना शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। आयोग ने शिक्षा विभाग से वास्तविक छात्र संख्या एवं विषयवार स्वीकृत पदों का भौतिक सत्यापन कर स्थानांतरण प्रक्रिया की समीक्षा करने को कहा है।

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इस मुद्दे पर आवाज उठाना

इधर, जिले में भी इस मुद्दे को लेकर आवाज तेज हो गई है। औफाक कमेटी के सदस्य वरीय अधिवक्ता महताब आलम ने मुख्यमंत्री, शिक्षा विभाग तथा बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग को पत्र भेजकर शिक्षक स्थानांतरण नियमावली और विद्यालयों में शिक्षकों के न्यूनतम मानक पर पुनर्विचार की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विषय के लिए अलग-अलग स्वीकृत पद हैं, इसलिए केवल कुल शिक्षकों की संख्या के आधार पर किसी शिक्षक को सरप्लस घोषित करना उचित नहीं है।

शैक्षणिक अधिकारों की सुरक्षा

कार्यालय में हो रही साजिश पर लगे रोक गांधी सेना के संयोजक तथा नगर निगम के डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान ने भी इस मुद्दे को पहले ही उठाते हुए सरकार से उर्दू, संस्कृत और मैथिली जैसे भाषा विषयों के लिए अलग-अलग स्वीकृत पदों को यथावत रखने की मांग की है। इन्होंने कहा विद्यार्थियों के शैक्षणिक अधिकारों का हनन करने की साजिश हो रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। बताया कि कार्यालय में उर्दू भाषा के छात्रों को शून्य दिखाया जा रहा है। वहीं, शिक्षक संगठनों और सामाजिक प्रतिनिधियों ने मांग की है कि स्थानांतरण पोर्टल पर सभी विषयवार स्वीकृत रिक्तियों को पारदर्शी ढंग से प्रदर्शित किया जाए तथा किसी भी शिक्षक को केवल संख्या के आधार पर सरप्लस घोषित करने के बजाय विषयवार आवश्यकता और विद्यार्थियों के हितों को प्राथमिकता दी जाए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने किस विषय पर शिक्षा विभाग को पत्र लिखा?
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने उर्दू शिक्षकों को सरप्लस घोषित किए जाने के मामले पर शिक्षा विभाग को पत्र लिखा।
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