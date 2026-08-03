Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अशोक धाम में कांवरियों के लिए बने यात्री शेड का कृषि मंत्री ने किया उद्घाटन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीसराय
Follow us on Google News
share

बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने श्रावणी मेला के दौरान बाबा अशोक धाम में यात्री शेड का उद्धाटन किया। मंत्री ने कहा कि यह श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित विश्राम स्थल होगा और निःशुल्क पेयजल की व्यवस्था की गई है। सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

अशोक धाम में कांवरियों के लिए बने यात्री शेड का कृषि मंत्री ने किया उद्घाटन

लखीसराय, एक प्रतिनिधि। बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने रविवार को विश्व प्रसिद्ध बाबा अशोक धाम मंदिर परिसर में श्रावणी मेला के दौरान कांवरियों की सुविधा के लिए नवनिर्मित यात्री शेड का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि श्रावणी मेला में दूर-दराज़ से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर परिसर में यात्री शेड का निर्माण कराया गया है, ताकि कांवरियों को विश्राम करने के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान मिल सके। उन्होंने बताया कि यात्री शेड में श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क पेयजल एवं शर्बत की व्यवस्था भी की गई है, जिससे विशेषकर वर्षा के मौसम में आने वाले कांवरियों को काफी राहत मिलेगी।

ये भी पढ़ें:Bhagalpur News: लखीसराय: पहली सोमवारी व नाग पंचमी को लेकर अशोकधाम में हाई अलर्ट

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और श्रद्धालुओं की सुविधाओं में लगातार विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्रावणी मेला के दौरान प्रशासन द्वारा सुरक्षा, साफ-सफाई, पेयजल, स्वास्थ्य और यातायात व्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उद्घाटन समारोह में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्य एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें:रेवाघाट पर श्रावणी मेले का उद्घाटन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar Lakhisarai Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।