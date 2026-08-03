अशोक धाम में कांवरियों के लिए बने यात्री शेड का कृषि मंत्री ने किया उद्घाटन
बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने श्रावणी मेला के दौरान बाबा अशोक धाम में यात्री शेड का उद्धाटन किया। मंत्री ने कहा कि यह श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित विश्राम स्थल होगा और निःशुल्क पेयजल की व्यवस्था की गई है। सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
लखीसराय, एक प्रतिनिधि। बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने रविवार को विश्व प्रसिद्ध बाबा अशोक धाम मंदिर परिसर में श्रावणी मेला के दौरान कांवरियों की सुविधा के लिए नवनिर्मित यात्री शेड का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि श्रावणी मेला में दूर-दराज़ से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर परिसर में यात्री शेड का निर्माण कराया गया है, ताकि कांवरियों को विश्राम करने के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान मिल सके। उन्होंने बताया कि यात्री शेड में श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क पेयजल एवं शर्बत की व्यवस्था भी की गई है, जिससे विशेषकर वर्षा के मौसम में आने वाले कांवरियों को काफी राहत मिलेगी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और श्रद्धालुओं की सुविधाओं में लगातार विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्रावणी मेला के दौरान प्रशासन द्वारा सुरक्षा, साफ-सफाई, पेयजल, स्वास्थ्य और यातायात व्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उद्घाटन समारोह में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, मंदिर प्रबंधन समिति के सदस्य एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।
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