मुख्य सचिव ने दिए सख्त निर्देश, सूर्य घर योजना व हर घर तिरंगा पर विशेष जोर
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में टीबी मुक्त भारत अभियान, राशन कार्ड और विद्युत आपूर्ति की प्रगति की समीक्षा
सासाराम, हिन्दुस्ताना संवाददाता। मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों की राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में डीएम दीपक कुमार मिश्रा के साथ एडीएम सह अपर जिला दंडाधिकारी ललित भूषण रंजन,उप विकास आयुक्त विजय कुमार पांडेय, सिविल सर्जन,डा. मणिराज रंजन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी शशि शंकर, ओएसडी विनय प्रताप आदि शामिल हुए। बैठक में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, विद्युत आपूर्ति, वेजफेड, टीबी मुक्त भारत अभियान, लंबित एसआईआर, राशन कार्ड, हर घर तिरंगा अभियान सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
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