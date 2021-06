कोरोना नियमों की अनदेखी पर बिहार के शख्स को बहरीन में 3 साल की जेल, परिवार ने विदेश मंत्रालय से लगाई गुहार

हैदराबाद के एक शख्स ने दावा किया है कि उसके भाई को बहरीन में कोरोना नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 3 साल की जेल की सजा हुई है। शख्स ने अपने भाई को रिहा करवाने के लिए ट्विटर पर विदेश मंत्रालय से गुहार लगाई है।

मूलतः बिहार से ताल्लुक रखने वाले 34 वर्षीय मोहम्मद खालिद बीते 8 सालों से बहरीन में काम कर रहे हैं। मोहम्मद खालिद के भाई ने अब ट्विटर पर इस मामले को बयान किया है। उन्होंने बताया है कि खालिद पर 5 हजार बहरीनी दिनार यानी करीब 9.72 लाख रुपये का जुर्माना भी लगा है। खालिद को 7 जून को बहरीन में सजा हुई है।

ट्विटर यूजर अमजद उल्लाह खान ने विदेश मंत्री जयशंकर को टैग करते हुए लिखा, 'बिहार के मोहम्मद खालिद कोरोना संक्रमित होने पर बहरीन में 15 दिनों तक क्वॉरंटीन रहे। 15 दिन पूरे होने के बाद वह खाना खरीदने के लिए अपनी बिल्डिंग के नीचे उतरे। तभी एक स्थानीय निवासी ने उनके हाथ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर देखा और उसने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर दिया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और सितरा कैंप ले गई जहां उनकी कोरोना जांच निगेटिव आई। सितरा कैंप में उनका ट्रैकर हटा दिया गया और क्लीन चिट दे दी गई।'

Please send us the contact and other relevant details including CPR of Mr Mohd Khalid at wel2.bahrain@mea.gov.in or contact at

Tel: 00973 17180529