Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बांकीपुर, मांजलपुर में उदासीनता तो दतिया में दिखा मतदाताओं का उत्साह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

-बांकीपुर में 34.30 फीसदी मतदान -मांजलपुर में 37.5 फीसदी मतदान -दतिया में 71.44 फीसदी मतदान

बांकीपुर, मांजलपुर में उदासीनता तो दतिया में दिखा मतदाताओं का उत्साह

नई दिल्ली, हिब्यू/एजेंसी। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में एक-एक विधानसभा सीटों पर गुरुवार को उपचुनाव हुआ। बिहार के बांकीपुर और गुजरात के मांजलपुर विधानसभा सीट पर मतदाताओं का उत्साह नहीं देखने को मिला। वहीं, दतिया में लोगों ने जमकर मतदान किया। बांकीपुर में सिर्फ 34.30 फीसदी मतदान हुआ। वहीं, मांजलपुर विधानसभा सीट पर 37.5 फीसदी मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके अलावा दतिया में बंपर वोटिंग हुई और करीब 71.44 फीसदी मतदाताओं ने वोट डाले। बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हो गया। मतदान गुरुवार सुबह 7 से शाम 6 बजे तक चला। इस दौरान मतदाता उदासीन दिखे। मतों की गिनती तीन अगस्त को होगी। चुनावी मैदान में भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा, जनसुराज के प्रशांत किशोर, राजद की रेखा गुप्ता समेत कुल 25 उम्मीदवार हैं। राजनीतिक दलों के बीच हल्की नोकझोंक और धक्कामुक्की की घटनाओं को छोड़कर मतदान आम तौर पर शांतिपूर्ण रहा। इस दौरान 52 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिन्हें शाम में छोड़ दिया गया। बांकीपुर में 3,79,616 वोटरों के लिए कुल 422 बूथ बनाए गए थे.

ये भी पढ़ें:बांकीपुर में मतदान के दौरान सारे झगड़े बीजेपी और जन सुराज में, फसाद से आरजेडी दूर रही

सीसीटीवी से हुई निगरानी

दतिया के कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने बताया कि मतदान प्रक्रिया शाम 6 बजे सुचारू रूप से संपन्न हुई। सभी 291 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ और हिंसा या शांति-भंग की कोई घटना नहीं हुई। मतदान के दौरान किसी भी वोटिंग मशीन को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने बताया कि पूरे दिन मतदान प्रक्रिया की लगातार निगरानी की गई। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए थे। आंकड़ों के अनुसार, 1,16,116 पंजीकृत पुरुष मतदाताओं में से 74.09 फीसदी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि 1,04,284 पंजीकृत महिला मतदाताओं में से 68.48 फीसदी ने वोट डाला। दो अप्रैल को कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती के अयोग्य घोषित होने के बाद दतिया विधानसभा सीट खाली हो गई थी। भाजपा ने आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को उम्मीदवार बनाया है.

ये भी पढ़ें:Bankipur Exit Poll: बांकीपुर के 3 सर्वे में प्रशांत किशोर की जीत! भाजपा और नितिन का किला बचेगा?

पहले हुआ था 60 फीसदी मतदान

गुजरात के मंजलपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में 37.5 फीसदी मतदान दर्ज किया गया। अधिकारियों के मुताबिक, वर्ष 2022 के गुजरात विधानसभा चुनावों में इस सीट पर 60.15 प्रतिशत मतदान हुआ था। यह उपचुनाव वरिष्ठ भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री योगेश पटेल के दो जून को लंबी बीमारी के बाद निधन के कारण कराना पड़ा। इस चुनाव में सत्ताधारी भाजपा के सतीश गोविंदभाई पटेल (वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद) और गुजरात कांग्रेस के उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री भीखाभाई रबारी के बीच सीधा मुकाबला है। मतदान 260 केंद्रों पर कराया गया।

सामान्य प्रश्न

बांकीपुर विधानसभा में कितने फीसदी मतदान हुआ?
बांकीपुर में सिर्फ 34.30 फीसदी मतदान हुआ।
ये भी पढ़ें:दतिया, बांकीपुर और मंजलपुर; तीनों सीटों पर दांव पर BJP की साख, उपचुनाव आज

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar Delhi Latest News Gujarat अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।