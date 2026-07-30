बांकीपुर, मांजलपुर में उदासीनता तो दतिया में दिखा मतदाताओं का उत्साह

-बांकीपुर में 34.30 फीसदी मतदान -मांजलपुर में 37.5 फीसदी मतदान -दतिया में 71.44 फीसदी मतदान

नई दिल्ली, हिब्यू/एजेंसी। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में एक-एक विधानसभा सीटों पर गुरुवार को उपचुनाव हुआ। बिहार के बांकीपुर और गुजरात के मांजलपुर विधानसभा सीट पर मतदाताओं का उत्साह नहीं देखने को मिला। वहीं, दतिया में लोगों ने जमकर मतदान किया। बांकीपुर में सिर्फ 34.30 फीसदी मतदान हुआ। वहीं, मांजलपुर विधानसभा सीट पर 37.5 फीसदी मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके अलावा दतिया में बंपर वोटिंग हुई और करीब 71.44 फीसदी मतदाताओं ने वोट डाले। बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव चाक-चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हो गया। मतदान गुरुवार सुबह 7 से शाम 6 बजे तक चला। इस दौरान मतदाता उदासीन दिखे। मतों की गिनती तीन अगस्त को होगी। चुनावी मैदान में भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा, जनसुराज के प्रशांत किशोर, राजद की रेखा गुप्ता समेत कुल 25 उम्मीदवार हैं। राजनीतिक दलों के बीच हल्की नोकझोंक और धक्कामुक्की की घटनाओं को छोड़कर मतदान आम तौर पर शांतिपूर्ण रहा। इस दौरान 52 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिन्हें शाम में छोड़ दिया गया। बांकीपुर में 3,79,616 वोटरों के लिए कुल 422 बूथ बनाए गए थे.

सीसीटीवी से हुई निगरानी दतिया के कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने बताया कि मतदान प्रक्रिया शाम 6 बजे सुचारू रूप से संपन्न हुई। सभी 291 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ और हिंसा या शांति-भंग की कोई घटना नहीं हुई। मतदान के दौरान किसी भी वोटिंग मशीन को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने बताया कि पूरे दिन मतदान प्रक्रिया की लगातार निगरानी की गई। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे और सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए थे। आंकड़ों के अनुसार, 1,16,116 पंजीकृत पुरुष मतदाताओं में से 74.09 फीसदी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि 1,04,284 पंजीकृत महिला मतदाताओं में से 68.48 फीसदी ने वोट डाला। दो अप्रैल को कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती के अयोग्य घोषित होने के बाद दतिया विधानसभा सीट खाली हो गई थी। भाजपा ने आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को उम्मीदवार बनाया है.

पहले हुआ था 60 फीसदी मतदान गुजरात के मंजलपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में 37.5 फीसदी मतदान दर्ज किया गया। अधिकारियों के मुताबिक, वर्ष 2022 के गुजरात विधानसभा चुनावों में इस सीट पर 60.15 प्रतिशत मतदान हुआ था। यह उपचुनाव वरिष्ठ भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री योगेश पटेल के दो जून को लंबी बीमारी के बाद निधन के कारण कराना पड़ा। इस चुनाव में सत्ताधारी भाजपा के सतीश गोविंदभाई पटेल (वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद) और गुजरात कांग्रेस के उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री भीखाभाई रबारी के बीच सीधा मुकाबला है। मतदान 260 केंद्रों पर कराया गया।