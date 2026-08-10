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नवोदय, केंद्रीय विद्यालयों के साथ डायट, बीआरसी में भी बनेंगे परीक्षा केंद्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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बिहार लोक सेवा आयोग की 72वीं परीक्षा, जो 26 जुलाई को होनेवाली थी, स्थगित कर दी गई है। परीक्षा केंद्रों में गड़बड़ियों के चलते नए केंद्र चुनने का आदेश दिया गया है। डीएम से कहा गया है कि निजी स्कूलों को भी केंद्र के रूप में चुना जाए। यह निर्णय एक लाख से अधिक छात्रों को सहायता प्रदान करेगा।

नवोदय, केंद्रीय विद्यालयों के साथ डायट, बीआरसी में भी बनेंगे परीक्षा केंद्र

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। बिहार लोक सेवा आयोग की 72वीं परीक्षा में नवोदय, केंद्रीय विद्यालय, डायट, बीआरसी और सीआरसी में भी केंद्र बनेंगे। 26 जुलाई को यह परीक्षा होनेवाली थी, लेकिन फिलहाल इसे स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा के लिए जिलों से मिले केंद्रों की सूची में कई गड़बड़ी मिली है। इसपर आयोग ने जवाब भी मांगा है।

परीक्षा केंद्रों की चयन प्रक्रिया

आयोग ने कहा है कि मापदंड पर खरे नहीं उतरने वाले केंद्रों का भी चयन इसमें कर लिया गया। जिस परीक्षा में तीन लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होते हैं, वहां केंद्र चयन में मापदंड को शिथिल कर दिया जा रहा है। ऐसे में 72वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर नए सिरे से केंद्र चयन को लेकर डीएम को निर्देश दिया गया है। आयोग ने निजी संस्थानों में डीएवी, डीपीएस जैसे स्कूलों को चुनने का आदेश दिया है।

जिला मुख्यालय से दूर केंद्रों की समस्या

सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव सिद्धेश्वर चौधरी ने मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों के डीएम से कहा है कि कई जिलों ने जिला मुख्यालय से दूर अनुमंडल मुख्यालय या इससे भी दूर अवस्थित केंद्रों का चयन कर लिया। इससे पहले 70वीं और 71वीं परीक्षा में भी इसकी वजह से परेशानी आयी थी।

प्रमंडल स्तर पर परीक्षा भवन

आयोग ने कहा है कि डायट, नवोदय, केन्द्रीय विद्यालय के साथ प्रमंडलीय स्तर पर बने परीक्षा केंद्र को भी उपयोग में लाया जा सकता है। इससे एक लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए आवासन की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। मुजफ्फरपुर में भी बिहार बोर्ड का क्षेत्रीय भवन बना हुआ है, जिसमें आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया गया है। वर्तमान में नवोदय और केन्द्रीय विद्यालय का उपयोग परीक्षा केंद्र में नहीं किया जाता है, लेकिन इसबार इसे केंद्र बनाया जाएगा। इससे राज्य के 40-50 हजार अभ्यर्थियों के लिए केंद्र मिलेगा। इनके अलावा अगर शिक्षा विभाग के अन्य भवन हैं तो उन्हें भी उपयोग में लाया जाएगा।

सामान्य प्रश्न

बिहार लोक सेवा आयोग की 72वीं परीक्षा कब होने वाली थी?
यह परीक्षा 26 जुलाई को होने वाली थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया है।
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