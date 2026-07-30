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नगर निगम के सफाईकर्मियों की बेमियादी हड़ताल शुरू, सफाई कार्य ठप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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निगम कार्यालय के मुख्यगेट पर तालाबंदी कर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी... संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर बिहार लोकल बॉडीज इंप्लाइज फेडरेशन जिला इकाई की ओर से गुरुवार को सफाई

नगर निगम के सफाईकर्मियों की बेमियादी हड़ताल शुरू, सफाई कार्य ठप

बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। बिहार लोकल बॉडीज इंप्लाइज फेडरेशन बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर बिहार लोकल बॉडीज इंप्लाइज फेडरेशन जिला इकाई की ओर से गुरुवार को सफाई कर्मियों ने निगम कार्यालय के मुख्यगेट में तालाबंदी कर दी। उसके बाद अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तालाबंदी से कोई भी अधिकारी व कर्मी अंदर प्रवेश नहीं कर सके। उसके बाद दिलीप मल्लिक के नेतृत्व में नगर निगम परिसर में अनिश्चित कालीन धरना पर बैठ गये।

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अनिश्चितकालीन धरना

हड़ताल शुरू होने से निगम क्षेत्र में सफाई कार्य ठप्प है। हड़ताल में सफाई, टैक्स, पी डब्ल्यू डी, कार्यालय स्टॉफ कुल 1300 कर्मी शामिल हुए। जिलाध्यक्ष गिरीश कुमार सिंह ने कहा कि जबतक उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाएगा तबतक हड़ताल से वापस लौटने का सवाल ही नहीं उठता है। नगर निगम कर्मचारी संघ के मंत्री दिलीप मल्लिक ने बरसों से दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मियों, संविदा कर्मियों एवं अन्य अस्थाई कर्मचारियों की सेवाओं का नियमितीकरण करने तथा उनकी सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने, नगर निकायों में प्रचलित ठेका एवं आउटसोर्सिंग व्यवस्था को समाप्त कर संबंधित कर्मियों को नगर निकाय कर्मचारियों का दर्जा प्रदान करने ताकि श्रमिकों के आर्थिक शोषण भ्रष्टाचार बिचोलिया से बचाया जा सके। सुरक्षित रोजगार व्यवस्था पर प्रभावी रोक लगाने राज्य सरकार के कर्मचारियों की भांति नगर निकाय कर्मियों को भी एसीपी योजना का लाभ प्रदान किया जाए। अधिकांश कर्मचारी दशकों से पदोन्नति के अवसरों से वंचित है जिसके कारण उनकी वेतन वृद्धि एवं सेवा प्रगति बाधित हुई है। अराजपत्रित महासंघ के जिला मंत्री मोहन मुरारी, रामानंद सागर, प्रदीप राउत, रघुवीर कुमार, आरती देवी आदि ने अपने विचार रखे। रिपोर्टर:मनोज सहनी

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बिहार लोकल बॉडीज इंप्लाइज फेडरेशन ने किस आह्वान पर प्रदर्शन किया?
बिहार लोकल बॉडीज इंप्लाइज फेडरेशन बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर प्रदर्शन किया।
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