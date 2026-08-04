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छठे दिन भी नगर कर्मियों की हड़ताल जारी रही

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
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रक्सौल, बिहार में नगर निकाय कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल छठे दिन भी जारी है। हड़ताली कर्मियों ने प्रशासनिक कार्यालयों में तालाबंदी कर धरना दिया। शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई है और लोग कचरे से परेशान हैं। कर्मियों ने तीन सूत्री मांगों के समाधान तक आंदोलन जारी रखने की घोषणा की है।

छठे दिन भी नगर कर्मियों की हड़ताल जारी रही

रक्सौल,एसं। बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ (ऐक्टू) एवं बिहार लोकल बॉडीज इम्प्लाइज फेडरेशन के संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर नगर निकाय कर्मियों की राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल मंगलवार को छठे दिन भी जारी रही। रक्सौल में हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। हड़ताली कर्मियों ने तुमड़िया टोला स्थित नगर परिषद के प्रशासनिक कार्यालय तथा मुख्य पथ स्थित जन सुविधा केंद्र में तालाबंदी कर धरना-प्रदर्शन किया। इससे नगर परिषद का प्रशासनिक कामकाज ठप रहा। वहीं शहर की सफाई व्यवस्था भी प्रभावित हुई। प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर कुमार के नेतृत्व में चल रहे धरना-प्रदर्शन में कर्मियों ने कहा कि तीन सूत्री मांगों के समाधान तक आंदोलन जारी रहेगा।

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हड़ताल के कारण शहर के विभिन्न हिस्सों में कचरा उठाव प्रभावित होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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