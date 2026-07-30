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जिले में पहली बार मखाना विकास योजना लागू, करें मखाना की खेती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
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तालाबों एवं खेतों में मखाना उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा किसानों को वैज्ञानिक खेती एवं विभागीय सहायता का मिलेगा लाभ किसानों से ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ लेने अपील

जिले में पहली बार मखाना विकास योजना लागू, करें मखाना की खेती

हाजीपुर। निज संवाददाता जिले में कृषि के विविधीकरण एवं किसानों की आय में वृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत पहली बार मखाना विकास योजना लागू की गई है।

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योजना का विवरण

बिहार सरकार के कृषि विभाग अंतर्गत उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा संचालित इस महत्वाकांक्षी योजना में वैशाली जिले को शामिल किया गया है। इसके तहत जिले में तालाबों में मखाना की खेती के लिए 50 हेक्टेयर तथा खाली खेतों में मखाना की खेती के लिए 100 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह ने कहा कि मखाना एक उच्च मूल्य वाली नगदी फसल है, जिसकी देश एवं विदेश के बाजारों में लगातार मांग बढ़ रही है। इस योजना के माध्यम से जिले के किसानों को वैज्ञानिक पद्धति से मखाना उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी तथा जलजमाव वाले क्षेत्रों, तालाबों एवं अन्य जलाशयों का बेहतर एवं लाभकारी उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि पात्र किसान बिहार कृषि एवं हॉर्टिकल्चर पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत विभागीय प्रावधानों के अनुसार किसानों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी तथा उन्हें आधुनिक तकनीक एवं वैज्ञानिक खेती से भी जोड़ा जाएगा। जिला पदाधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के गठन से मखाना उत्पादक किसानों को अनुसंधान, गुणवत्तापूर्ण बीज, आधुनिक उत्पादन तकनीक, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग एवं विपणन के क्षेत्र में बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। इससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलने के साथ-साथ घरेलू एवं निर्यात बाजार तक उनकी पहुंच भी सुदृढ़ होगी।

आर्थिक लाभ और रोजगार

नई दिशा प्रदान करेगा मखाना उन्होंने कहा कि वैशाली जिले में मखाना विकास योजना का शुभारंभ कृषि क्षेत्र के लिए एक नई दिशा प्रदान करेगा। इससे न केवल मखाना उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी, बल्कि किसानों को पारंपरिक खेती के साथ वैकल्पिक आय का सशक्त स्रोत भी उपलब्ध होगा। साथ ही रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह ने जिले के इच्छुक किसानों से अधिक से अधिक संख्या में ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि जिला प्रशासन किसानों की आय बढ़ाने तथा उद्यानिकी आधारित कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से वैशाली जिला भी राज्य के प्रमुख मखाना उत्पादक जिलों में अपनी पहचान स्थापित करेगा। अमिताभ सिंह

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

मखाना विकास योजना का उद्देश्य क्या है?
मखाना विकास योजना का उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि और कृषि के विविधीकरण के लिए मखाना की खेती को प्रोत्साहित करना है।

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