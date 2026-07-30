जिले में पहली बार मखाना विकास योजना लागू, करें मखाना की खेती

योजना का विवरण

बिहार सरकार के कृषि विभाग अंतर्गत उद्यान निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा संचालित इस महत्वाकांक्षी योजना में वैशाली जिले को शामिल किया गया है। इसके तहत जिले में तालाबों में मखाना की खेती के लिए 50 हेक्टेयर तथा खाली खेतों में मखाना की खेती के लिए 100 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह ने कहा कि मखाना एक उच्च मूल्य वाली नगदी फसल है, जिसकी देश एवं विदेश के बाजारों में लगातार मांग बढ़ रही है। इस योजना के माध्यम से जिले के किसानों को वैज्ञानिक पद्धति से मखाना उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी तथा जलजमाव वाले क्षेत्रों, तालाबों एवं अन्य जलाशयों का बेहतर एवं लाभकारी उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि पात्र किसान बिहार कृषि एवं हॉर्टिकल्चर पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत विभागीय प्रावधानों के अनुसार किसानों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी तथा उन्हें आधुनिक तकनीक एवं वैज्ञानिक खेती से भी जोड़ा जाएगा। जिला पदाधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के गठन से मखाना उत्पादक किसानों को अनुसंधान, गुणवत्तापूर्ण बीज, आधुनिक उत्पादन तकनीक, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग एवं विपणन के क्षेत्र में बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। इससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलने के साथ-साथ घरेलू एवं निर्यात बाजार तक उनकी पहुंच भी सुदृढ़ होगी।