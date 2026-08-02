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14 सूत्री मांगों पर प्रबंधन व यूनियन के बीच वार्ता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद
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बिहार जनता खान मजदूर संघ की 14 सूत्री मांगों को लेकर शनिवार को कतरास क्षेत्रीय कार्यालय में प्रबंधन के साथ बैठक हुई। बैठक में पुनर्वास, पानी-बिजली समस्या और अन्य मसलों पर चर्चा की गई। प्रबंधन ने सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।

14 सूत्री मांगों पर प्रबंधन व यूनियन के बीच वार्ता

बिहार जनता खान मजदूर संघ की 14 सूत्री मांगों को लेकर शनिवार को कतरास क्षेत्रीय कार्यालय में प्रबंधन के साथ बैठक हुई। इसमें पुनर्वास, वेस्ट मोदीडीह कॉलोनी की पानी-बिजली समस्या और अतिसंवेदनशील क्षेत्रों के लोगों को बसाने की मांग पर जोरदार चर्चा हुई। बैठक में पांडेडीह के रैयत अभिमन्यु सिंह ने 12 वर्षों से गोफ प्रभावित घर का पुनर्वास न होने का मुद्दा उठाया। साथ ही अंगारपथरा कांटा पहाड़ी, केशलपुर कुम्हार पट्टी और पांडेडीह छह नंबर के लोगों के स्थानांतरण, एकेडब्ल्यूएमसी परियोजना के जर्जर हॉल रोड की मरम्मत, पेयजल, स्ट्रीट लाइट व मशीनों के रखरखाव की मांग की गई। प्रबंधन ने सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।बैठक

में जीएम विष्णुकांत झा, एजीएम मणिकांत पांडेय, एपीएम उमंग कुमार ठक्कर, निष्कर्ष, विजय प्रकाश, सुजय मंडल, शैलजानंद तथा संघ की ओर से महामंत्री रणविजय सिंह, सचिव सह पार्षद राममूर्ति सिंह उर्फ छोटू सिंह, रमेश सिंह, राजेश सिंह, सत्येंद्र सिंह, पंचू सिंह, रामानुज सिंह, मनोज सिंह, संतोष सिंह, चंद्रभान प्रसाद आदि मौजूद थे।

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