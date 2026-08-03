Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

प्रादेशिक माहेश्वरी सभा की बैठक में शामिल हुए किशनगंज माहेश्वरी समाज के लोग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, किशनगंज
Follow us on Google News
share

प्रादेशिक माहेश्वरी सभा की बैठक में शामिल हुए किशनगंज माहेश्वरी समाज के लोग प्रादेशिक माहेश्वरी सभा की बैठक में शामिल हुए किशनगंज माहेश्वरी समाज के लोग

प्रादेशिक माहेश्वरी सभा की बैठक में शामिल हुए किशनगंज माहेश्वरी समाज के लोग

किशनगंज,एक संवाददाता। बिहार झारखंड प्रादेशिक माहेश्वरी सभा के सत्र 2023 - 26 की बैठक मुजफ्फरपुर में 2 अगस्त को संपन्न हुई। नए सत्र 2026-29 में मनोज डागा ( मुजफ्फरपुर ) नए अध्यक्ष एवं गोविंद बिहानी ने उपाध्यक्ष के लिए शपथ ली। किशनगंज माहेश्वरी सभा से 9 सदस्यों ने अपनी भागीदारी निभाई। किशनगंज माहेश्वरी सभा की ओर से सदस्यों ने भाग लिया। सत्र में समाज को ऊंचाइयों और समाज के नेक कार्यों में सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। इस सत्र में मुख्य रूप से केन्द्रीय राज्य जल संसाधन मंत्री डॉ राजभूषण चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर सत्र का उद्घाटन किया। केन्द्रीय मंत्री ने कहा देश में माहेश्वरी समाज जन कल्याण कार्यों में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाते हैं और उन्होंने जोर देकर कहा पीने का पानी बचाने के लिए सभी देश वासियों को सजग रहना चाहिए।

समारोह में मुख्य रूप से उपस्थित बिहार झारखंड महिला मंडल की सचिव आंचल झंवर,किशनगंज माहेश्वरी सभा के सचिव प्रदीप मुंदड़ा,राज कुमार माहेश्वरी, मनोज बिहानी कोषाध्यक्ष, सुबोध माहेश्वरी,आशीष झंवर,शरद मुंदड़ा,सौरव सोमानी उपस्थित हुए।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffarpur Bihar-jharkhand
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।