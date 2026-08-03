प्रादेशिक माहेश्वरी सभा की बैठक में शामिल हुए किशनगंज माहेश्वरी समाज के लोग
प्रादेशिक माहेश्वरी सभा की बैठक में शामिल हुए किशनगंज माहेश्वरी समाज के लोग प्रादेशिक माहेश्वरी सभा की बैठक में शामिल हुए किशनगंज माहेश्वरी समाज के लोग
किशनगंज,एक संवाददाता। बिहार झारखंड प्रादेशिक माहेश्वरी सभा के सत्र 2023 - 26 की बैठक मुजफ्फरपुर में 2 अगस्त को संपन्न हुई। नए सत्र 2026-29 में मनोज डागा ( मुजफ्फरपुर ) नए अध्यक्ष एवं गोविंद बिहानी ने उपाध्यक्ष के लिए शपथ ली। किशनगंज माहेश्वरी सभा से 9 सदस्यों ने अपनी भागीदारी निभाई। किशनगंज माहेश्वरी सभा की ओर से सदस्यों ने भाग लिया। सत्र में समाज को ऊंचाइयों और समाज के नेक कार्यों में सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। इस सत्र में मुख्य रूप से केन्द्रीय राज्य जल संसाधन मंत्री डॉ राजभूषण चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर सत्र का उद्घाटन किया। केन्द्रीय मंत्री ने कहा देश में माहेश्वरी समाज जन कल्याण कार्यों में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाते हैं और उन्होंने जोर देकर कहा पीने का पानी बचाने के लिए सभी देश वासियों को सजग रहना चाहिए।
समारोह में मुख्य रूप से उपस्थित बिहार झारखंड महिला मंडल की सचिव आंचल झंवर,किशनगंज माहेश्वरी सभा के सचिव प्रदीप मुंदड़ा,राज कुमार माहेश्वरी, मनोज बिहानी कोषाध्यक्ष, सुबोध माहेश्वरी,आशीष झंवर,शरद मुंदड़ा,सौरव सोमानी उपस्थित हुए।
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