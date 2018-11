कुशवाहा पर बिहार जेडीयू प्रेसिडेंट का हमला, कहा- किसी के बयान से नीतीश की सेहत पर फर्क नहीं पड़ता

पिछले कुछ दिनों से बिहार में लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर जहां एनडीए के सहयोगी दलों के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है तो वहीं दूसरी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा की तरफ से हाल में दिए बयान के बाद यह विवाद और खुलकर सामने आ गया।

कुशवाहा के बयान पर बिहार जनता दल (यूनाइडेट) के प्रेसिडेंट बशिष्ठ नारायण सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा- किसी के बयान से नीतीश कुमार या जेडीयू की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। नारायण सिंह साफ किया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन काफी मजबूत है और किसी का आना- जाना कोई मायने नहीं रखता है।

Nitish Kumar or JDU's health is not affected by what someone is saying. NDA is strong and it doesn't matter who comes and goes: Bashistha Narain Singh, Bihar JDU President on RLSP Chief Upendra Kushwaha's recent remarks against Bihar CM pic.twitter.com/F14QEI4ZS2