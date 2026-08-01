एमबीबीएस चिकित्सक भी करेंगे अल्ट्रासाउंड
बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने अब एमबीबीएस चिकित्सकों के लिए ‘उदरीय श्रेणी अल्ट्रासोनोग्राफी’ का प्रशिक्षण शुरू करने की अधिसूचना जारी की है। इससे राज्य के सरकारी अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड जांच की सुविधाएं बढ़ेंगी। इसके लिए नौ सदस्यीय पर्यवेक्षण समिति का गठन किया गया है, जो प्रशिक्षण की गुणवत्ता और प्रक्रिया की निगरानी करेगी।
मुजफ्फरपुर, वरीय संवाददाता। गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान प्रावधानों के तहत अब राज्य के एमबीबीएस चिकित्सक ‘उदरीय श्रेणी अल्ट्रासोनोग्राफी’ का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग के इस निर्णय से उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेतिया, बगहा, मधुबनी सहित सभी जिलों के सरकारी अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड जांच की सुविधा सुदृढ़ होगी। अभी जिलों में प्रशिक्षित सोनोलॉजिस्ट की कमी के कारण मरीजों को जांच के लिए पटना अथवा निजी जांच केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है।
प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की प्रक्रिया
विभाग ने छह माह के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के संचालन, प्रशिक्षण संस्थानों के चयन एवं सीटों के निर्धारण के लिए नौ सदस्यीय पर्यवेक्षण समिति का गठन किया है। यह समिति प्रशिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया, गुणवत्ता नियंत्रण एवं मूल्यांकन का कार्य करेगी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रशिक्षण के बाद उत्तर बिहार के सदर अस्पतालों, अनुमंडलीय अस्पतालों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी अल्ट्रासाउंड सेवा उपलब्ध होगी और जहां पूर्व से उपलब्ध है, वहां और बेहतर होगी।
उदरीय श्रेणी अल्ट्रासोनोग्राफी की जानकारी
क्या है उदरीय श्रेणी अल्ट्रासोनोग्राफी :
उदरीय श्रेणी अल्ट्रासोनोग्राफी एक ऐसी जांच है, जिसमें साउंड वेव्स यानी ध्वनि तरंगों की मदद से आपके पेट के अंदर के अंगों की तस्वीर बनाई जाती है। इसमें कोई कट-फट या रेडिएशन नहीं होता। डॉक्टर आपके पेट पर एक जेल लगाकर प्रोब घुमाते हैं और मॉनिटर पर लिवर, किडनी, पित्त की थैली, पैंक्रियाज, तिल्ली, मूत्राशय और आंतों की तस्वीर देख लेते हैं। यह जांच पेट दर्द का कारण पता करने, लिवर की बीमारी, फैटी लिवर, पीलिया, सूजन, पेट में गांठ या सूजन, पेशाब संबंधी दिक्कत, किडनी, ब्लैडर में इंफेक्शन या पथरी, गर्भावस्था के दौरान की जाती है।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंSomnath Satyom
शॉर्ट बायो: सोमनाथ सत्योम पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'हिन्दुस्तान' में रेलवे, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
सोमनाथ सत्योम पत्रकारिता जगह के एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ में बतौर सीनियर कॉटेंट क्रिएटर कार्यरत हैं। इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने पत्रकारिता के कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर
सोमनाथ ने अपने करियर की शुरुआत 2013 में राष्ट्रीय सहारा और फिर प्रभात खबर जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2015 में ‘हिन्दुस्तान’ के साथ कैरियर को आगे बढ़ाया। वर्ष 2018 में बालिका गृह कांड में बेहतर रिपोर्टिंग के लिए स्टार गोल्ड टीम पुरस्कार से भी नवाजे गये। मई 2022 से सितंबर 2023 तक प्रभात खबर से जुड़े रहे। पुन : अक्टूबर 2023 से ‘हिन्दुस्तान’ से जुड़े। रेलवे, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बीट पर विशेष पकड़ बनाये हुए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
B.A (अर्थशास्त्र) और मास कम्युनिकेशन में पीजी डिप्लोमा होने के कारण सोमनाथ पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह रेलवे, इंफ्रास्स्ट्रक्चर, मेडिकल व मिलिट्री बीट पर कमांड होने के साथ ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लेनर स्टोरीज लिख रहे हैं।
विजन
रेलवे और रेल यात्रियों के मुद्दाें पर सोमनाथ की गहरी समझ है। उन्होंने कई बड़े रेलवे योजनाओं, मेडिकल रिसर्च, मिलिट्री भर्ती (अग्निवीर) और टाउन डेवलॉपमेंट से जुड़े स्टोरीज किये हैं। सोमनाथ का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता ही है। उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
रेलवे, मिलिट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, राजनीतिक, सामाजिक सरोकार, मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग