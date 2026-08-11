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एचपीवी टीकाकरण के प्रति शहरों में उदासीनता, अधिकांश वैक्सीन गांवों में पड़े

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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जिले में अबतक 27 हजार बालिकाओं को पड़ चुका है टीका जबकि इस आयुवर्ग के

एचपीवी टीकाकरण के प्रति शहरों में उदासीनता, अधिकांश वैक्सीन गांवों में पड़े

भागलपुर, वरीय संवाददाता। बिहार सरकार की ओर से महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर (गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर) की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के तहत नौ से 14 वर्ष की बालिकाओं को एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमावायरस) का टीका पूरी तरह निःशुल्क लगाई जा रही है। लेकिन कैंसर से बचाव के लिए किशोरियों के टीकाकरण की गति बिल्कुल धीमी पड़ गई है।प्रथम चरण में तय लक्ष्य के अनुसार अबतक 80 प्रतिशत बालिकाओं को वैक्सीन दिया गया है। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉ. धनंजय कुमार के अनुसार टीकाकरण अभियान को गति देकर इसे 90 प्रतिशत तक पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

अधिकारी ने बताया कि अबतक 27 हजार लड़कियों को टीका लगा है। जबकि जिले में इस आयु वर्ग की किशोरियों की संख्या लाखों में हैं। बता दें कि जिले में अबतक कुल टीकाकरण में पांच से छह प्रतिशत हिस्सा शहरी क्षेत्र का है। जबकि शेष ग्रामीण क्षेत्र की स्कूली छात्राओं को यह टीका लगाया गया है।

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