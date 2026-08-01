अपीलार्थी की आपत्ति का करें निराकरण
बिहार सूचना आयोग ने सहरसा नगर निगम के लोक सूचना पदाधिकारी को सूचना नहीं देने के मामले में कड़ी चेतावनी दी है। अपीलार्थी चंदन सिंह ने 40 सूचना आवेदन लंबित होने का आरोप लगाया है। आयोग ने अगली सुनवाई 24 अगस्त को निर्धारित की है।
सहरसा, नगर संवाददाता बिहार सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार कानून के तहत अपीलार्थी को सूचना नहीं नहीं देने के मामले में सहरसा नगर निगम के लोक सूचना पदाधिकारी-सह-नगर आयुक्त को कड़ी चेतावनी दी है।
सुनवाई की अगली तिथि
सुनवाई की अगली तिथि 24 अगस्त निर्धारित की गई है। आयोग ने कहा है कि सुनवाई में बिना सूचना अनुपस्थित रहने से आवेदक को मानसिक और आर्थिक क्षति पहुंचती है।
अपीलार्थी का आरोप
अपीलार्थी का आरोप है कि सहरसा नगर निगम में उनके 40 सूचना आवेदन अभी भी लंबित हैं और उनकी कोई जानकारी नहीं दी जा रही। अपीलार्थी चंदन सिंह ने बिहार सूचना आयोग में वाद के तहत सहरसा नगर निगम के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी-सह-नगर आयुक्त और लोक सूचना पदाधिकारी के खिलाफ अपील दायर की थी।
अभिलेख में नगर आयुक्त
अभिलेख में नगर आयुक्त, नगर निगम का पत्रांक उपलब्ध है जिसके द्वारा आयोग को सूचना उपलब्ध करायी गई है। अपीलार्थी ने सूचना पर आपत्ति करते हुए कहा कि कितनी राशि व्यय की गई है यह नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारियों की उपस्थिति पंजी, पीएफ कोड एवं ईएसआईसी कोड का डिटेल एवं भुगतान की राशि नहीं दी गई है। अपीलार्थी ने 15 जुलाई की तिथि में एक आपत्ति आयोग को उपलब्ध कराया है। इस आपत्ति की प्रति आयोग से ही लोक सूचना पदाधिकारी को प्रेषित की गई और निर्देश दिया गया है कि अपीलार्थी के आपत्ति का निराकरण अगली सुनवाई के पूर्व करते हुए प्रतिवेदन आयोग को समर्पित की जाय।
सूचना कराएं उपलब्ध
लोक सूचना पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे अपीलार्थी के सूचना आवेदन को ससमय निष्पादित करते हुए अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करा दी जाय। सुनवाई के दौरान बगैर पूर्व सूचना के या किसी वैध कारण लोक सूचना पदाधिकारी-सह-नगर आयुक्त, नगर निगम की अनुपस्थित को आयोग ने अपने इससे कार्य में बाधा पहुंचने एवं मामले लंबित रहने के कारण माना की इससे आवेदक को मानसिक और आर्थिक क्षति पहुंचचती है। लोक सूचना पदाधिकारी अपीलार्थी को पूर्ण सूचना नहीं उपलब्ध कराने एवं आयोग के आदेश का अनुपालन नहीं करने के लिए अपना स्पष्टीकरण अगली सुनवाई के पूर्व समर्पित करने का निर्देश देते हुए पूछा गया है कि क्यों नहीं आपके विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के तहत दंडात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जाय।
वाद की सुनवाई के लिए निर्देश
वाद की सुनवाई के लिए जो तिथि व समय निर्धारित की गई है उस तिथि एवं समय को लोक सूचना पदाधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का सख्त निर्देश दिया गया है।
सामान्य प्रश्न
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