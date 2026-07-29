करेंट अफेयर्स के कठिन प्रश्नों ने परीक्षार्थियों को उलझाया
बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में अधिनायक अनुदेशक पद की प्रतियोगिता परीक्षा बुधवार को 12 केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा में 7465 में से 3565 परीक्षार्थी शामिल हुए, जबकि 3899 अनुपस्थित रहे। उम्मीदवारों ने करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को मुश्किल बताया। परीक्षा का समय सुबह 11 से अपराह्न 1 बजे तक था।
मोतिहारी,निप्र। बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में अधिनायक अनुदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा बुधवार को जिले के 12 केंद्रों पर आयोजित की गयी। परीक्षा एक पाली में पूर्वाह्न 11:00 बजे से 01:00 बजे अपराह्न तक आयोजित की गयी। परीक्षा देकर निकले परीक्षार्थियों के चेहरे पर मिला जुला भाव था। अधिकतर परीक्षार्थियों ने करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को मुश्किल बताया। मुजफ्फरपुर से आये परीक्षार्थी अवनीश कुमार ने बताया कि कुल 100 प्रश्न थे। सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। उनके अनुसार, करेंट अफेयर्स के प्रश्न थोड़े टफ थे। जिसका जबाव देने में परेशानी हुई। इसके अलावे राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास,मैथ,भूगोल आदि से भी प्रश्न थे।
मुजफ्फरपुर से ही आये अनमोल कुमार ने बताया कि राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र , इतिहास आदि से भी प्रश्न थे। गोपालगंज के उमेश कुमार ने बताया कि करेंट अफेयर्स के प्रश्न कठिन थे। वर्ष 2026 के अप्रैल माह के पहले से अधिक प्रश्न पूछे गये थे।परीक्षा में शामिल हुए 3565 परीक्षार्थी: जिले के 12 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित परीक्षा में कुल 7465 में 3565 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। जबकि 3899 परीक्षार्थी शामिल से अनुपस्थित रहे। इस दौरान, एलएनडी कॉलेज में 425, एमजेके कन्या बालिका इंटर कॉलेज में 433, डॉ.एसकेएस महिला कॉलेज में 345, जिला स्कूल में 345,गोपालसाह उच्च विद्यालय में 322, श्रीराजाराम उच्च विद्यालय तुरकौलिया में 309,मंगल सेमिनरी में 331,मुजीब बालिका प्लस टू विद्यालय में 273, श्री अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज में 248,सीएमजे शिक्षण संस्थान बनकट में 225, जेएसके प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय तुरकौलिया में 190 व प्रभावती गुप्ता कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में 119 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए।
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