बायोमेट्रिक को लेकर जताया आक्रोश
सीतामढ़ी में बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा संघ की जिला इकाई का पुनर्गठन किया गया। बैठक में नए पदाधिकारियों का गठन किया गया, जिसमें सिविल सर्जन को अध्यक्ष बनाया गया। चिकित्सकों ने बायोमेट्रिक हाजिरी पर नाराजगी जताई और सेवा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। नई कार्यकारिणी डॉक्टरों के हितों की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आश्वासन दिया।
सीतामढ़ी । बिहार राज्य स्वास्थ्य सेवा संघ (भासा) की सीतामढ़ी जिला इकाई का पुनर्गठन शनिवार को सदर अस्पताल परिसर में किया गया। राज्य स्तरीय संयुक्त सचिव डॉ. अमरनाथ यादव एवं डॉ. रुपेश की उपस्थिति में आयोजित बैठक में चिकित्सकों और संघ के सदस्यों की सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। पुनर्गठित जिला इकाई में सिविल सर्जन, सीतामढ़ी को पदेन अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं डॉ. एस.पी. झा एवं डॉ. कन्हैया कुमार को उपाध्यक्ष, डॉ. मो. अमजद को सचिव तथा डॉ. राहुल कुमार को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा डॉ. नीलाभ, डॉ. सौरभ कुमार और डॉ. राजीव कुमार को संयुक्त सचिव बनाया गया है।
बैठक के दौरान चिकित्सकों ने बायोमेट्रिक हाजिरी व्यवस्था पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों की कार्य परिस्थितियों और व्यावहारिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था की समीक्षा की जानी चाहिए। चिकित्सकों ने सेवा संबंधी विभिन्न मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने की मांग की। नई कार्यकारिणी के गठन के बाद पदाधिकारियों ने कहा कि संघ चिकित्सकों की समस्याओं के समाधान, उनके सेवा हितों की रक्षा तथा जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएगा। उन्होंने चिकित्सक हितों एवं बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एकजुट होकर कार्य करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की।
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