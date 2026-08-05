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सूबे के विवि में शैक्षणिक सुविधाओं को ले ज्ञापन सौंपा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
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आरा में, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) से अजय कुमार तिवारी ने मुलाकात की। तिवारी ने विश्वविद्यालयों के पीजी विभागों और महाविद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली लागू करने, परीक्षा केन्द्रों पर जैमर और सीसीटीवी कैमरे की सिफारिश की।

सूबे के विवि में शैक्षणिक सुविधाओं को ले ज्ञापन सौंपा

आरा। सूबे के राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ( सेवानिवृत्त ) से अजय कुमार तिवारी ने बिहार लोक भवन में मुलाकात कर शैक्षणिक सवालों को लेकर ज्ञापन सौंपा। अजय कुमार तिवारी ने बिहार के विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत आने वाले पीजी विभाग एवं अंगीभूत महाविद्यालयों एवं संबद्ध महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की उपस्थिति बायोमेट्रिक से बनवाने की मांग की। साथ ही परीक्षा केन्द्रों पर जैमर लगाने और परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी कैमरा की मांग की। ज्ञापन से जुड़ी बातों से अपर मुख्य सचिव को भी अवगत कराया।

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