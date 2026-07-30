छात्र आंदोलन के दौरान तोड़फोड़ का मामला होगा वापस

मुजफ्फरपुर, हिप्र। नीट यूजी परीक्षा को लेकर हुए छात्र आंदोलन के दौरान 23 जुलाई की रात नौ बजे कल्याणी चौक से लेकर मोतीझील ओवरब्रिज व समाहरणालय में किए गए उग्र प्रर्दशन व तोड़फोड़ का मामला वापस होगा। नगर थाना में यह एफआईआर अवर निर्वाचन पदाधिकारी सह कार्यपालक दंडाधिकारी राजू कुमार ने 24 जुलाई को दर्ज कराई थी। इसमें साहेबगंज के भगवानपुर गांव के विवेक कुमार, शाहपुर के सोनू राइडर व औराई थाना के हंसवारा गांव के हिमांशु मिश्रा सहित सौ अज्ञात को आरोपित बनाया था। सरकार के फैसले के आलोक में यह कदम उठाया जा रहा है। महाधिवक्ता एसडी संजय ने 26 जुलाई की शाम छह बजे से पहले दर्ज सभी मुकदमों को वापस लेने के फैसले की प्रति जिलाधिकारी, एसएसपी व लोक अभियोजक को भेजी है। महाधिवक्ता ने लोक अभियोजक को निर्देश दिया है कि सरकार के इस फैसले के अनुपालन को तुरंत सुनिश्चित करें। उन्होंने जिलाधिकारी से आग्रह किया है कि वे अपने स्तर से संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें। केस वापसी को लेकर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सरकार और महाधिवक्ता कार्यालय को अनिवार्य रूप से भेजी जाए。