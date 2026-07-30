छात्र आंदोलन के दौरान तोड़फोड़ का मामला होगा वापस
नीट यूजी परीक्षा के विरोध में छात्रों के आंदोलन के दौरान हुए प्रदर्शनों के मामले बिहार सरकार ने वापस लेने का फैसला किया है। एफआईआर अवर निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दर्ज की गई थी। बिहार के कई जिलों में छात्रों ने गड़बड़ियों के विरोध में प्रदर्शन किया था। सरकार ने चल रहे मामलों को समाप्त करने का निर्णय लिया है।
मुजफ्फरपुर, हिप्र। नीट यूजी परीक्षा को लेकर हुए छात्र आंदोलन के दौरान 23 जुलाई की रात नौ बजे कल्याणी चौक से लेकर मोतीझील ओवरब्रिज व समाहरणालय में किए गए उग्र प्रर्दशन व तोड़फोड़ का मामला वापस होगा। नगर थाना में यह एफआईआर अवर निर्वाचन पदाधिकारी सह कार्यपालक दंडाधिकारी राजू कुमार ने 24 जुलाई को दर्ज कराई थी। इसमें साहेबगंज के भगवानपुर गांव के विवेक कुमार, शाहपुर के सोनू राइडर व औराई थाना के हंसवारा गांव के हिमांशु मिश्रा सहित सौ अज्ञात को आरोपित बनाया था। सरकार के फैसले के आलोक में यह कदम उठाया जा रहा है। महाधिवक्ता एसडी संजय ने 26 जुलाई की शाम छह बजे से पहले दर्ज सभी मुकदमों को वापस लेने के फैसले की प्रति जिलाधिकारी, एसएसपी व लोक अभियोजक को भेजी है। महाधिवक्ता ने लोक अभियोजक को निर्देश दिया है कि सरकार के इस फैसले के अनुपालन को तुरंत सुनिश्चित करें। उन्होंने जिलाधिकारी से आग्रह किया है कि वे अपने स्तर से संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें। केस वापसी को लेकर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सरकार और महाधिवक्ता कार्यालय को अनिवार्य रूप से भेजी जाए。
छात्र आंदोलन एवं एफआईआर
मालूम हो कि नीट-यूजी परीक्षा में कथित गड़बड़ी के विरोध में बिहार के कई जिलों में छात्रों ने प्रदर्शन किया था। इसके बाद विभिन्न थानों में कई केस दर्ज किए गए थे। अब सरकार ने छात्रों की भावनाओं को देखते हुए पुराने केस वापस लेने का निर्णय लिया है।
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