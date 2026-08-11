पेंशनधारियों को सीधे खाते में दी गई पेंशन की राशि

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में 1 करोड़ से अधिक पेंशनधारियों को जुलाई महीने के लिए 11 सौ रूपये की राशि डीबीटी के द्वारा उनके खातों में अंतरित की। समारोह में पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या और जीवन प्रमाणीकरण की जानकारी दी गई।

सहरसा, हिटी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोमवार को राज्य भर के 10132888 पेंशनधारियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत जुलाई महीने के लिए 11 सौ रूपये की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में अंतरित की गई।

कार्यक्रम में अधिकारियों की उपस्थिति जिला स्तर पर आयोजित इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी दीपेश कुमार, आईसीडीएस जिला प्रोग्राम पदाधिकारी , सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग, वरीय समाहर्ता -सह- जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सहरसा तथा जिला के निकटतम लगभग सौ से अधिक पेंशनधारी ऑनलाइन के माध्यम से कार्यक्रम में जुड़े रहे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य के वृद्धजनों,विधवा महिलाओं एवं दिव्यांग जनों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई गई एवं सभी पेंशनधारियों को आश्वस्त किया गया कि बिहार सरकार के द्वारा हर महीने के 10 तारीख को विगत माह की पेंशन की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में अंतरित कर दी जाएगी।

पेंशन भुगतान की जानकारी समारोह में जिलाधिकारी ने बताया कि बिहार सरकार ने सभी 06 प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सभी सभी पेंशनधारी जिनका जीवन प्रमाणीकरण 31 जुलाई 2026 तक पूर्ण हो चुका था ऐसे सभी लाभार्थी को माह जुलाई 2026 का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया गया है।

जुलाई महीने की राशि भेजी: डीएम ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत कुल - 54,624 लाभार्थी,मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के कुल 1,14,694 लाभार्थी,इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के कुल 9,425 लाभार्थी,लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत कुल- 14,190 लाभार्थी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना के 1394 लाभार्थी,बिहार निः शक्तता पेंशन योजना के- 14,807 लाभार्थियों को जुलाई - 2026 की पेंशन की राशि का डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभुकों के खाते में अंतरण किया गया। जिससे समाज में वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांगजनो को सम्मान एवं सुरक्षा मिलेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि सहरसा जिला अंतर्गत कुल 2,42,944 पेंशनधारियों में से अब तक कुल 2,10,388 पेंशनधारियों ने 10 अगस्त तक अपना जीवन प्रमाणीकरण करवा लिया है। पेंशन निर्बाध रूप से प्राप्त करने के लिए आवश्यक है सभी पेंशनधारी यथाशीघ्र अपना जीवन प्रमाणीकरण करवा ले ताकि उनका पेंशन निर्बाध रूप से प्राप्त होता रहे। ।