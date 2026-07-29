मुकदमे वापस लेने की घोषणा छात्रों के लोकतांत्रिक संघर्ष की जीत
आइसा तथा आरवाईए द्वारा राज्यव्यापी 'संकल्प दिवस' आज, पार्टी के पूर्व विधायक महानंद सिंह और जिला सचिव जितेंद्र यादव ने संयुक्त बयान जारी कर इस फैसले को तत्काल लागू करने की मांग की। नेताओं ने कहा कि...
आइसा तथा आरवाईए द्वारा राज्यव्यापी 'संकल्प दिवस' आज अरवल, निज संवाददाता। छात्र-युवा आंदोलन के दबाव में बिहार सरकार द्वारा 26 जुलाई तक के सभी मुकदमे वापस लेने की घोषणा को भाकपा-माले ने छात्रों के लोकतांत्रिक संघर्ष की जीत बताया है। पार्टी के पूर्व विधायक महानंद सिंह और जिला सचिव जितेंद्र यादव ने संयुक्त बयान जारी कर इस फैसले को तत्काल लागू करने की मांग की। नेताओं ने कहा कि घोषणा के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की नौकरशाही टालमटोल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार के फैसले पर अमल कराने और प्रशासनिक लापरवाही रोकने के लिए आइसा तथा आरवाईए द्वारा 30 जुलाई को आयोजित राज्यव्यापी 'संकल्प दिवस' को भाकपा-माले का पूर्ण समर्थन रहेगा।
अरवल में आयोजित कार्यक्रमों में कार्यकर्ता सक्रिय भूमिका निभाएंगे। नेताओं ने नगरनौसा सहित हालिया सभी आंदोलनों के मुकदमे बिना शर्त वापस लेने की मांग की। भाजपा पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए उन्होंने जनता और बुद्धिजीवियों से सरकार पर निरंतर दबाव बनाए रखने की अपील की।
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