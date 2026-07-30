आदर्श विद्यालय के बच्चों को मिलेगी पोशाक
मुजफ्फरपुर में बिहार सरकार ने 9वीं से 12वीं के सभी छात्रों को विशिष्ट यूनिफार्म प्रदान करने की घोषणा की है। जीविका द्वारा प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष 6000 रुपये का किट उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का वार्षिक व्यय 221 करोड़ रुपये है, और यह छात्राओं को आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगी।
मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। जिले समेत राज्य के कुल 542 सरस्वती विद्या निकेतन (आदर्श विद्यालय) के वर्ग 9वीं से 12वीं में नामांकित सभी छात्र-छात्राओं को विशिष्ट यूनिफार्म दी जाएगी। इसमें टी-शर्ट, ट्राउजर, बेल्ट, टाई, मोजा, जूता, हॉफ स्वेटर, कैप, बंडी, ब्लेजर तथा बैग आदि उपलब्ध कराये जाएंगे। जीविका के द्वारा प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष छः हजार रुपये का किट उपलब्ध कराया जाना है। विशिष्ट पोशाक मद में दो सौ इक्कीस करोड़ रुपये की वार्षिक व्यय की स्वीकृति दी गई है।विभाग ने कहा है कि इसके माध्यम से राज्य में जीविकोपार्जन गतिविधियों को बढ़ावा, स्वयं आर्थिक गतिविधियों को नये अवसर प्रदान करने तथा उनके हुनर एवं कौशल का सार्थक उपयोग होगा।
इसके अलावा बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजनान्तर्गत 9वीं से 12वीं की छात्राओं को डीबीटी के माध्यम से 1500 रुपये मिलती रहेगी।
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