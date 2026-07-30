Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बिहार में 38388 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शीघ्र होगी आरंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांका
Follow us on Google News
share

बिहार में चौथे चरण के टीजीटी 4 की परीक्षाएं सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई हैं। जल्द ही 38388 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि मंदार क्षेत्र में वेद विद्यालयों सहित अन्य शैक्षणिक केंद्र विकसित होंगे।

बिहार में 38388 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शीघ्र होगी आरंभ

मंदार क्षेत्र के वेद विद्यालय सहित अन्य शैक्षणिक केंद्र होंगे विकसित भगवान मधुसूदन की पूजा पद्धति पूरे विश्व तक पहुंचे बौंसी। निज संवाददाता बिहार में चौथे चरण के टीजीटी 4 की परीक्षाएं की सारी बाधाएं दूर कर ली गई है। बिहार मे जल्द 38388 शिक्षकों के के बहाली की प्रक्रियाआरंभ हो जाएगी बीपीएससी को याचना भेज दी गई है। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बांका जिले के ऐतिहासिक मंदार क्षेत्र में पहुंच कर उक्त बातें हिंदुस्तान से खास बातचीत में बताया।

ये भी पढ़ें:टीआरई-4 में 32,388 शिक्षक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तेज

शिक्षक बहाली प्रक्रिया

उन्होंने कहा कि बहाली की प्रक्रिया बीपीएससी के द्वारा ली जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार अभ्यर्थियों को काफी दिन से प्रतीक्षा थी और वह निराश हो रहे थे। इसलिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और जल्द ही शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया आरंभ होगी। इसके लिए कई बढ़ाएं थी जिन्हें दूर किया गया। कई जगहों पर ज्यादा शिक्षक थे कहीं कम शिक्षक थे हमने बड़ा फैसला लिया और उसे दिशा में काम चल रहा है।

भगवान मधुसूदन की पूजा

वही भगवान मधुसूदन मंदिर में पूजा अर्चना के बाद कहा कि यहां पर की पूजा पद्धति काफी बेहतर है और यहां पर यहां की पूजा पद्धति पूरे विश्व तक पहुंचे। मंदार मधुसूदन की धरती ऐसी है कि यहां हर सनातनी को अपने जीवन में यहां अवश्य आना चाहिए। मंदार क्षेत्र में एक वेद की पढ़ाई होती है मैं चाहता हूं यहऔर आगे जाए। इस अवसर पर अनुपम गर्ग उज्जवल सिन्हा मनमीत साह अवधेश मिश्रा पंडित नीलमणि झा पंडित पटेल झा सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थ

सामान्य प्रश्न

बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया कब शुरू होगी?
बिहार में 38388 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar Banka Latest News Banka News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।