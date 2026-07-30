बिहार में 38388 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शीघ्र होगी आरंभ

बिहार में चौथे चरण के टीजीटी 4 की परीक्षाएं सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई हैं। जल्द ही 38388 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि मंदार क्षेत्र में वेद विद्यालयों सहित अन्य शैक्षणिक केंद्र विकसित होंगे।

मंदार क्षेत्र के वेद विद्यालय सहित अन्य शैक्षणिक केंद्र होंगे विकसित भगवान मधुसूदन की पूजा पद्धति पूरे विश्व तक पहुंचे बौंसी। निज संवाददाता बिहार में चौथे चरण के टीजीटी 4 की परीक्षाएं की सारी बाधाएं दूर कर ली गई है। बिहार मे जल्द 38388 शिक्षकों के के बहाली की प्रक्रियाआरंभ हो जाएगी बीपीएससी को याचना भेज दी गई है। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बांका जिले के ऐतिहासिक मंदार क्षेत्र में पहुंच कर उक्त बातें हिंदुस्तान से खास बातचीत में बताया।

शिक्षक बहाली प्रक्रिया उन्होंने कहा कि बहाली की प्रक्रिया बीपीएससी के द्वारा ली जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार अभ्यर्थियों को काफी दिन से प्रतीक्षा थी और वह निराश हो रहे थे। इसलिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और जल्द ही शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया आरंभ होगी। इसके लिए कई बढ़ाएं थी जिन्हें दूर किया गया। कई जगहों पर ज्यादा शिक्षक थे कहीं कम शिक्षक थे हमने बड़ा फैसला लिया और उसे दिशा में काम चल रहा है।

भगवान मधुसूदन की पूजा वही भगवान मधुसूदन मंदिर में पूजा अर्चना के बाद कहा कि यहां पर की पूजा पद्धति काफी बेहतर है और यहां पर यहां की पूजा पद्धति पूरे विश्व तक पहुंचे। मंदार मधुसूदन की धरती ऐसी है कि यहां हर सनातनी को अपने जीवन में यहां अवश्य आना चाहिए। मंदार क्षेत्र में एक वेद की पढ़ाई होती है मैं चाहता हूं यहऔर आगे जाए। इस अवसर पर अनुपम गर्ग उज्जवल सिन्हा मनमीत साह अवधेश मिश्रा पंडित नीलमणि झा पंडित पटेल झा सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थ