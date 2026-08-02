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पंचायती राज व्यवस्था और सुदृढ़ होगी : मंत्री

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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बिहार सरकार ने गांवों के विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता जताई। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने रविवार को मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम में कहा कि ग्राम पंचायतें लोकतंत्र की रीढ़ हैं और इन्हें अधिक शक्तिशाली बनाया जाएगा। जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा में विकास पर जोर दिया गया।

पंचायती राज व्यवस्था और सुदृढ़ होगी : मंत्री

मुजफ्फरपुर, वसं। ग्राम पंचायतें त्रिस्तरीय लोकतंत्रिक प्रबंध की रीढ़ हैं। उनको सुदृढ़ करते हुए ही गांवों का समग्र विकास संभव है। बिहार सरकार पंचायती राज व्यवस्था को और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। रविवार को शहर के अहियापुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए प्रदेश के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कही। मौके पर जनप्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान उन्होंने भरोसा दिलाया कि ग्राम पंचायतों और इसके चुने हुए प्रतिनिधियों को और अधिक शक्तिशाली बनाया जाएगा। कार्यक्रम पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं जिला प्रधान महासचिव दिलीप कुशवाहा के निजी आवास पर हुआ। इसमें पार्टी के जिलाध्यक्ष रामेश्वर सिंह कुशवाहा, लखिंदर भगत, रामानंद प्रसाद, उमेश गुप्ता, जयकांत आदि थे।

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