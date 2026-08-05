प्रखंड स्तरीय सामान्य स्वास्थ्य केंद्र बनेंगे विशिष्ट चिकित्सा केंद्र

बिहार में प्रखंड स्तर के सामान्य स्वास्थ्य केंद्र अब विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 180 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का चयन किया है। इस पहल के अंतर्गत गंभीर रोगों के इलाज और ऑपरेशन की सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराई जाएंगी।

स्वास्थ्य विभाग ने 180 सीएचसी का किया चयन स्थानीय स्तर पर विशिष्ट इलाज की सुविधा होगी

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो।

बिहार में प्रखंड स्तरीय सामान्य स्वास्थ्य केंद्र अब विशिष्ट (स्पेशियलिटी) चिकित्सा केंद्र बनेंगे। राज्य सरकार ने ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए यह निर्णय लिया है। यह पहल 'सात निश्चय-3' (2025-2030) कार्यक्रम के तहत शुरू की गई है। कार्यक्रम के तहत ‘सुलभ स्वास्थ्य-सुरक्षित जीवन’ के लक्ष्य को पूरा करने में यह सहायक साबित होगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने 180 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) का चयन किया है。

विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती होगी स्वास्थ्य विभाग के तहत संचालित राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से प्रखंड स्तरीय अस्पतालों को विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। इन अस्पतालों में स्थानीय स्तर पर लोगों को गंभीर रोगों के इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। गंभीर रोगों के इलाज के लिए जिला मुख्यालय में स्थित सदर अस्पतालों या मेडिकल कॉलेजों अस्पतालों में रेफर करने की प्रक्रिया नियंत्रित होगी। मरीजों को बड़े ऑपरेशन और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए जिला मुख्यालय या बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा।

उपकरणों और जांच की सुविधाएं इन केंद्रों पर आयुष, दंत और क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक सहित विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात किए जाएंगे। फार्मासिस्ट, यूरोलॉजी तकनीशियन, ईसीजी तकनीशियन और ऑपरेशन थिएटर सहायक नियुक्त होंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के अनुरूप 36 प्रकार के आधुनिक और हाईटेक चिकित्सीय उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे। सिविल सर्जनों को चिन्हित केंद्रों का निरीक्षण कर आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता एवं कमी का आकलन करने का निर्देश दिया गया है। प्रखंड स्तरीय अस्पतालों में खून और पेशाब समेत दर्जनों जांच हो सकेगी। हृदय संबंधी समस्याओं की स्थानीय स्तर पर जांच होगी।