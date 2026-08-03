उत्पाद विभाग की छापेमारी में विदेशी अवैध शराब से लदा कंटेनर ट्रक जब्त
बिहार सरकार द्वारा शराब बंदी नीति के तहत अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और तस्करी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से छापेमारी की जा रही है। महुआ के उत्पाद थाना टीम ने सलेमपुर सलखन्नी गांव में 100 कार्टन अवैध शराब जब्त की, जिसमें 864 लीटर विदेशी शराब शामिल है। जांच प्रारंभ कर दी गई है।
बिहार सरकार की पूर्ण शराब बंदी नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने तथा अवैध शराब के निर्माण,भंडारण, परिवहन एवं तस्करी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उत्पाद विभाग द्वारा जिले भर में लगातार सघन छापेमारी एवं वाहन जांच अभियान संचालित किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत कठोर एवं विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
जांच प्रक्रिया
सामान्य प्रश्न
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