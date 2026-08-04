खेल एवं उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने किया कांवरिया पथ का निरीक्षण

कटोरिया (बांका) निज प्रतिनिधि। श्रावणी मेले के दौरान कांवरियों की सेवा एवं सुविधाओं का जायजा लेने के लिए बिहार सरकार की उद्योग एवं खेल मंत्री श्रेयसी सिंह रविवार को कांवरिया पथ पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने सुईया थाना क्षेत्र के गड़ूआ गांव स्थित केशरवानी कांवरिया सेवा शिविर, अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच झाझा द्वारा संचालित सेवा शिविर तथा बेलहर थाना क्षेत्र के तिलवरिया गांव स्थित जमुई जिला कांवरिया सेवा समिति के सेवा शिविर का विधिवत उद्घाटन किया। मंत्री ने तीनों सेवा शिविरों में भोजन, चाय, शुद्ध पेयजल, शरबत, विश्राम, प्राथमिक चिकित्सा, आदि व्यवस्था सहित अन्य सुविधाओं की जानकारी ली। सेवा शिविरों में उपलब्ध कराई जा रही व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए मंत्री ने कहा कि सामाजिक संगठनों द्वारा पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ की जा रही सेवा वास्तव में अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि श्रावणी मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सेवा, समर्पण और सामाजिक सहभागिता का महापर्व है। देश के विभिन्न राज्यों से लाखों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ के जलाभिषेक के लिए कठिन पदयात्रा करते हैं। ऐसे में रास्ते में सेवा शिविरों के माध्यम से भोजन, पेयजल, चिकित्सा और विश्राम जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना अत्यंत पुण्य का कार्य है। उन्होंने कहा कि जिस निस्वार्थ भावना से विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं स्वयंसेवी संस्थाएं कांवरियों की सेवा कर रही हैं, वह समाज के लिए प्रेरणादायक है। ऐसे सेवा शिविर श्रद्धालुओं को नई ऊर्जा देने के साथ उनकी यात्रा को भी सुगम बनाते हैं। इस मौके पर जमुई भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गा केशरी, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल सिंह, पूर्व जिला पार्षद विक्रम प्रताप सिंह, कटोरिया चेयरमैन प्रतिनिधि ठाकुर सौरभ सिंह, श्यामानंद सिंह, भाजपा नेता नीपू पांडेय, कुंदन सिंह, माणिक सिंह, ब्रजेश सिंह पन्ना जी, हबीब अंसारी, खुर्शीद अंसारी, निजी पीए मिथलेश कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता एवं श्रद्धालु मौजूद थे。