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जोनल व्यवस्था : बदल जाएगा कोसी- सीमांचल की पुलिसिंग का परिदृश्य

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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-हिन्दुस्तान पड़ताल : पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। राज्य सरकार ने सूबे की पुलिसिंग में जोनल व्यवस्था को एक बार फिर से मंजूरी दे दी है। गृह विभाग

जोनल व्यवस्था : बदल जाएगा कोसी- सीमांचल की पुलिसिंग का परिदृश्य

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। राज्य सरकार ने सूबे की पुलिसिंग में जोनल व्यवस्था को एक बार फिर से मंजूरी दे दी है। गृह विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसके साथ ही पूर्णिया में सात साल पहले गठित आईजी कार्यालय का अस्तित्व अब समाप्त हो जाएगा और पहले की भांति अब पूर्णिया क्षेत्र की पुलिस के वरिष्ठतम पदाधिकारी डीआईजी होंगे। मसलन पूर्णिया में एक बार फिर से डीआईजी रैंक के अधिकारी बैठने लगेंगे। जबकि पूर्णिया के अलावा कोसी एवं मिथिला क्षेत्र के आईजी का कार्यालय दरभंगा में होगा। इससे कोसी व सीमांचल की पुलिसिंग का परिदृश्य एक बार फिर से बदल जाएगा。

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नेपाल बॉर्डर वाले जिले में प्रभावी पुलिसिंग:

-एक बार फिर से जोनल व्यवस्था के गठन का सबसे बड़ा फायदा भारत- नेपाल बॉर्डर पर बसे जिले की पुलिसिंग को लेकर होगा। खासकर मिथिला प्रक्षेत्र के गठन के साथ नेपाल बोर्डर वाले बिहार के सात में से पांच जिलों किशनगंज, अररिया, किशनगंज, सुपौल, मधुबनी और सीतामढ़ी की पुलिसिंग के एक साथ कंट्रोलिंग की व्यववस्था हो जाएगी। पहले सीमांचल के दो जिलों किशनगंज एवं अररिया जिले में पुलिसिंग का कंट्रोल पूर्णिया रेंज के आईजी के जिम्मे होता था। अब बिहार के अन्तर्गत पड़ने वाले इन्डो- नेपाल के एक बड़े भाग की पुलिस पर एक साथ निगरानी रखी जा सकेगी। इससे जोन के अन्तर्गत अन्तर्जिला समन्वय स्थापित करने के साथ बॉर्डर पार इलाके से घुसपैठ, नशा एवं मानव तस्करी सहित अन्य आपराधिक गतिविधि पर बेहतर तरीके से नजर रखी जा सकेगी।

तबादले का बदल जाएगा स्वरूप:

-जोनल व्यवस्था के लागू होने के साथ ही सिपाही से लेकर पुलिस निरीक्षक तक के पदाधिकारियों का स्वरूप बदल जाएगा। पूर्णिया क्षेत्र में आईजी कार्यालय के गठन के बाद से एक जिले में पांच साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पुलिस अफसरों एवं कर्मियों का तबादला सीमांचल के चार जिला बल में ही हो रहा था। अब इसकी परिधि बढ़कर कोसी- सीमांचल के साथ मिथिला ( दरभंगा) क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले दस जिलों तक फैल जाएगी। बता दें कि मौजूदा व्यवस्था में एक जिले में लगातार पांच साल सेवा देने वाले पुलिस कर्मियों का जिला ट्रांसफर रेज के आईजी करते आ रहे थे। जबकि पुलिस मुख्यालय से एक रेंज मे॔ लगातार आठ साल सेवा देने वाले पुलिस कर्मियों का जोनल ट्रा॔सफर की व्यवस्था है। ऐसे में जोनल व्यवस्था के बाद पुलिस कर्मियों के तबादले को लेकर निर्धारित समयावधि पर भी असर पड़ने की संभावना है।

सामान्य प्रश्न

जोनल व्यवस्था को मंजूरी क्यों दी गई है?
स्टेट सरकार ने पुलिसिंग की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए जोनल व्यवस्था को मंजूरी दी है।
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