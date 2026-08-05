आश्रितों को मिली अनुदान राशि

दरभंगा। सदर अंचल अंतर्गत आपदा में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को राज्य सरकार की आपदा राहत योजना के तहत चार-चार लाख की अनुग्रह अनुदान राशि का चेक नगर विधायक सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी व सदर सीओ ने मंगलवार को सौंपा। सीओ ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार आपदा से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर शीघ्र अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि प्रभावित परिवारों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके। संवाद की कमी से हारी राजद : फातमीदरभंगा। पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री सह राजद के वरिष्ठ नेता मो. अली अशरफ फातमी ने उपचुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तीन में से दो सीटों पर एनडीए की हार युवाओं के आंदोलन का सीधा असर है।