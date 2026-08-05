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आश्रितों को मिली अनुदान राशि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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दरभंगा सदर अंचल में, आपदा में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को राज्य सरकार द्वारा चार-चार लाख रुपये का अनुग्रह अनुदान दिया गया। नगर विधायक संजय सरावगी ने चेक सौंपते हुए सीओ ने बताया कि यह सहायता प्रभावित परिवारों को तुरंत आर्थिक मदद सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है।

आश्रितों को मिली अनुदान राशि

दरभंगा। सदर अंचल अंतर्गत आपदा में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को राज्य सरकार की आपदा राहत योजना के तहत चार-चार लाख की अनुग्रह अनुदान राशि का चेक नगर विधायक सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी व सदर सीओ ने मंगलवार को सौंपा। सीओ ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार आपदा से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर शीघ्र अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि प्रभावित परिवारों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सके। संवाद की कमी से हारी राजद : फातमीदरभंगा। पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री सह राजद के वरिष्ठ नेता मो. अली अशरफ फातमी ने उपचुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तीन में से दो सीटों पर एनडीए की हार युवाओं के आंदोलन का सीधा असर है।

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उन्होंने दावा किया कि आंदोलन के बाद एनडीए की राजनीतिक पकड़ कमजोर हुई है, जिसका असर उपचुनाव के परिणामों में साफ दिखाई दिया। उन्होंने अपनी पार्टी राजद की कमियों को भी स्वीकार किया। कहा कि राजद अपने विचार और संदेश को सही तरीके से जनता तक पहुंचाने में सफल नहीं रही। इसका लाभ जनसुराज पार्टी को मिला।

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