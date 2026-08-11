वन्यजीवों से फसल, मकान या जानमाल की क्षति पर मिलेगा मुआवजा

बिहार सरकार द्वारा वन्यजीवों के कारण फसल, पशुधन, मकान और मानव जीवन को होने वाली क्षति के मामलों में सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। ग्राम पंचायत के मुखिया को जंगली सूअर और घोड़परास के नियंत्रण के अधिकार दिए गए हैं। विभिन्न प्रकार की क्षति के लिए प्रावधान किए गए हैं।

घोड़परास-जंगली सूअर के नियंत्रण के लिए मुखिया को अधिकार पेज पांच की लीड छपरा,एक संवाददाता। वन्यजीवों के कारण फसल, पशुधन, मकान और मानव जीवन को होने वाली क्षति के मामलों में बिहार सरकार की ओर से निर्धारित दर पर सहायता राशि दी जाएगी।

वन्यजीवों से होने वाली क्षति सारण वन प्रमंडल की ओर से जारी जागरूकता संबंधी सूचना में लोगों से वन्यजीवों से होने वाली क्षति की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के तहत सहायता का दावा करने की अपील की गई है। विभागीय प्रावधान के अनुसार बाघ, तेंदुआ, हाथी, भालू, गौर, जंगली सूअर, लकड़बग्घा, सियार, भेड़िया, गैंडा, जंगली कुत्ता, मगरमच्छ और घड़ियाल के हमले से मनुष्य की मृत्यु या स्थायी अक्षमता पर 10 लाख रुपये का प्रावधान है।

मुखिया के अधिकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अधिसूचना के तहत गैर-वन क्षेत्रों में घोड़परास (नीलगाय) और जंगली सूअर से फसल को होने वाली व्यापक क्षति और मानव सुरक्षा को देखते हुए ग्राम पंचायत के मुखिया को निर्धारित शर्तों के अधीन अधिकार दिए गए हैं। मुखिया किसानों के लिखित आवेदन पर ही कार्रवाई करेंगे। शिकायत मिलने के बाद स्थानीय वन पदाधिकारी, प्रभावित किसान और ग्रामीणों के साथ स्थल निरीक्षण कर पंचनामा तैयार करेंगे। आवश्यकता पाए जाने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत घोड़परास और जंगली सूअर के शिकार की अनुमति दी जाएगी। आखेट केवल विभाग द्वारा अधिकृत अथवा विधिवत शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी दक्ष निशानेबाजों के माध्यम से कराया जा सकेगा। इस दौरान किसी व्यक्ति, अन्य वन्यजीव या संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने की शर्त लागू रहेगी। शावकों और गर्भवती मादा वन्यजीवों का आखेट प्रतिबंधित रहेगा。

पशुधन और मकान की क्षति पशुधन के नुकसान पर भी सहायता बाघ, तेंदुआ, हाथी, लकड़बग्घा और भेड़िया जैसे वन्यजीवों द्वारा पशुधन मारे जाने पर भी सहायता का प्रावधान है। भैंस, गाय और बैल की मृत्यु पर 24 हजार रुपये, भेड़ की मृत्यु पर 4,800 रुपये और बकरी की मृत्यु पर 7,200 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। मकान क्षतिग्रस्त होने पर 12 से 96 हजार तक हाथी, गौर और गैंडा द्वारा मकान को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में भी सहायता राशि निर्धारित है। पूर्ण रूप से नष्ट पक्के मकान के लिए 96 हजार रुपये, मिट्टी की दीवार तथा खपड़ा या कोरेगेटेड शीट की छत वाले पूर्णतः नष्ट मकान के लिए 48 हजार रुपये, गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान के लिए 24 हजार रुपये और गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे मकान के लिए 12 हजार रुपये की सहायता का प्रावधान है। साधारण रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए भी निर्धारित प्रावधान के तहत सहायता दी जाएगी। फसल नष्ट होने पर 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर हाथी, नीलगाय और जंगली सूअर से फसल नष्ट होने पर 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता राशि का प्रावधान किया गया है।