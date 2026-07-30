पेट्रोल पंपों में खुलेगा सुधा कैफेटेरिया
बेतिया में, बिहार सरकार ने पेट्रोल पंपों पर सुधा के दूध और अन्य डेयरी उत्पादों की बिक्री शुरू करने के लिए एचपीसीएल और आईओसीएल के साथ समझौता किया है। इस पहल का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र को मजबूत करना और सहकारी से समृद्धि को बढ़ावा देना है।
बेतिया, निज संवाददाता । अब पेट्रोल भरवाने के साथ- साथ लोग सुधा के दूध, दही, लस्सी, छाछ, पनीर, आइस्क्रीम और अन्य डेयरी उत्पाद भी खरीद सकेंगे। राज्य सरकार ने डेयरी क्षेत्र को नई गति देने के उद्देश्य से बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ का एचपीसीएल और आईओसीएल के साथ समझौता कराया है। इस समझौते के तहत राज्य के पेट्रोल पंप में सुधा कैफेटेरिया की स्थापना होगी। एमओयू पर कॉम्फेड के अध्यक्ष सह एमडी शीर्षत कपिल अशोक, एचपीसीएल के कार्यकारी निदेशक अनूप कुमार सामंर्त्य और आईओसीएल के जोनल प्रमुख सुमंत झा ने हस्ताक्षर किए हैं। इसे सहकारी से समृद्धि अभियान में महत्वपूर्ण कदम बताया है।
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