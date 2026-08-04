भोजपुर की 18 पंचायतों व 34 निकाय वार्डों में सहयोग शिविर का आयोजन आज, तैयारी पूरी

- वरीय अधिकारी मौके पर ही समस्याओं का समाधान करेंगे - जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर के अधिकारी भाग लेंगे फोटो : जूम मीटिंग कर तैयारी की समीक्षा करते डीएम तनय सुल्तानिया। आरा, हमारे संवाददाता। जिले की 18 ग्राम पंचायतों व नगर निकाय के 34 वार्डों में पांच अगस्त, बुधवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारी जिला प्रशासन की ओर से पूरी कर ली गई है। डीएम तनय सुल्तानिया की ओर से इसे लेकर जिले के वरीय से लेकर एसडीओ, बीडीओ और सीओ को दिशा- निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इसकी तैयारी को लेकर जूम मीटिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक भी की गई। इस संबंध में डीएम की ओर से जिले के आठ प्रखंडों की सूची स्थल के साथ जारी कर दी गई है। इस शिविर में जनता की समस्याओं का मौके पर ही अधिकारी समाधान करेंगे। जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर के सभी अधिकारी इसमें भाग लेंगे। प्रत्येक स्थल पर जिला स्तरीय व वरीय पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है, जिनके नेतृत्व में शिविर का संचालन होगा। शिविर के प्रभावी क्रियान्वयन व सतत निगरानी के लिए प्रखंडवार वरीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिला प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई है कि वे अपने क्षेत्र में आयोजित सहयोग शिविर में भाग लेकर अपनी समस्याओं का त्वरित समाधान प्राप्त करें और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। इसके प्रभावी व उद्देश्यपूर्ण आयोजन के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए। बताया गया कि बिहार सरकार की जनहितकारी नई पहल के अंतर्गत आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान के लिए जिला प्रशासन द्वारा सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है।