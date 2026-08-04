Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भोजपुर की 18 पंचायतों व 34 निकाय वार्डों में सहयोग शिविर का आयोजन आज, तैयारी पूरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, आरा
Follow us on Google News
share

बिहार सरकार द्वारा नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु 5 अगस्त को सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिले की 18 ग्राम पंचायतों और नगर निकाय के 34 वार्डों में आयोजित होने वाले इस शिविर में सभी दूरस्थ अधिकारियों की भागीदारी होगी। यह शिविर सरकारी योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराएगा।

भोजपुर की 18 पंचायतों व 34 निकाय वार्डों में सहयोग शिविर का आयोजन आज, तैयारी पूरी

- वरीय अधिकारी मौके पर ही समस्याओं का समाधान करेंगे - जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर के अधिकारी भाग लेंगे फोटो : जूम मीटिंग कर तैयारी की समीक्षा करते डीएम तनय सुल्तानिया। आरा, हमारे संवाददाता। जिले की 18 ग्राम पंचायतों व नगर निकाय के 34 वार्डों में पांच अगस्त, बुधवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारी जिला प्रशासन की ओर से पूरी कर ली गई है। डीएम तनय सुल्तानिया की ओर से इसे लेकर जिले के वरीय से लेकर एसडीओ, बीडीओ और सीओ को दिशा- निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इसकी तैयारी को लेकर जूम मीटिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक भी की गई। इस संबंध में डीएम की ओर से जिले के आठ प्रखंडों की सूची स्थल के साथ जारी कर दी गई है। इस शिविर में जनता की समस्याओं का मौके पर ही अधिकारी समाधान करेंगे। जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर के सभी अधिकारी इसमें भाग लेंगे। प्रत्येक स्थल पर जिला स्तरीय व वरीय पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है, जिनके नेतृत्व में शिविर का संचालन होगा। शिविर के प्रभावी क्रियान्वयन व सतत निगरानी के लिए प्रखंडवार वरीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिला प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई है कि वे अपने क्षेत्र में आयोजित सहयोग शिविर में भाग लेकर अपनी समस्याओं का त्वरित समाधान प्राप्त करें और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। इसके प्रभावी व उद्देश्यपूर्ण आयोजन के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए। बताया गया कि बिहार सरकार की जनहितकारी नई पहल के अंतर्गत आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान के लिए जिला प्रशासन द्वारा सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:Hajipur News: सभी प्रखंडों 16 के चयनित पंचायतों एवं नगर निकाय क्षेत्रों में आज लगेंगे सहयोग शिविर

जगदीशपुर की दो पंचायतों और चार वार्डों के शिविरों में रहेंगे कर्मी

ये भी पढ़ें:Chapra News: आज जिले के सभी प्रखंडों में लगेगा सहयोग शिविर

सामान्य प्रश्न

सहयोग शिविर कब आयोजित किया जाएगा?
सहयोग शिविर पांच अगस्त, बुधवार को आयोजित किया जाएगा।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar Government Ara Latest News Ara News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।