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जमुई : वन्यजीवों से नुकसान पर मिलेगा मुआवजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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बिहार सरकार वन्यजीवों के कारण मानव, पशुधन, फसल एवं अन्य संपत्ति को होने वाली क्षति पर आर्थिक सहायता (मुआवजा) प्रदान करेगी। जमुई वन प्रमंडल ने आम लोगों से क्षति की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवेदन देने की अपील की है। समय पर सहायता राशि प्राप्त करने के लिए वन कार्यालय में आवेदन आवश्यक है।

जमुई : वन्यजीवों से नुकसान पर मिलेगा मुआवजा

जमुई से सुधांशु लाल की रिपोर्ट वन्यजीवों के कारण मानव जीवन, पशुधन, फसल अथवा अन्य संपत्ति को होने वाली क्षति पर बिहार सरकार की ओर से निर्धारित प्रावधानों के तहत आर्थिक सहायता (मुआवजा) दी जाएगी। इस संबंध में जमुई वन प्रमंडल ने आम लोगों को जानकारी देते हुए क्षति होने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करने की अपील की है। वन विभाग के अनुसार, वन्यजीव के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु, घायल होने, पशुधन की क्षति, फसल या अन्य संपत्ति को नुकसान होने पर प्रभावित व्यक्ति या उनके परिजन को घटना के 24 घंटे के अंदर संबंधित वन क्षेत्र कार्यालय, वन प्रमंडल कार्यालय अथवा थाना में लिखित आवेदन देना होगा।

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आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के बाद विभाग की ओर से स्थल निरीक्षण एवं जांच की जाएगी। इसके बाद नियमानुसार सहायता राशि स्वीकृत की जाएगी। विभाग ने बताया कि वन्यजीवों से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोग सतर्क रहें। किसी अप्रिय घटना की जानकारी तत्काल नजदीकी वन कार्यालय अथवा वनकर्मी को दें, ताकि समय पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। वन विभाग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, निर्धारित पात्रता के अनुसार मानव मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में अधिकतम 10 लाख रुपये, गंभीर चोट में 1.44 लाख रुपये और सामान्य चोट में 24 हजार रुपये तक सहायता का प्रावधान है। पशुधन, मकान और फसल की क्षति के लिए भी अलग-अलग निर्धारित सहायता राशि का प्रावधान है। वन विभाग ने लोगों से वन्यजीवों को नुकसान नहीं पहुंचाने और उनसे सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। सहायता राशि एवं आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी के लिए वन प्रक्षेत्र कार्यालय अथवा वन प्रमंडल कार्यालय, जमुई से संपर्क किया जा सकता है। बिहार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का टोल फ्री नंबर-18003457252 भी उपलब्ध है।

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