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पहल : कल से भू-निबंधन पेपरलेस, कम्प्यूटर की तैयार करेगा डीड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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बिहार सरकार ने जमीन निबंधन को आसान बनाने के लिए एक पेपरलेस प्रक्रिया शुरू करने की योजना बनाई है। 3 अगस्त से यह प्रक्रिया लागू होगी और इसमें 40 निबंधन कार्यालय शामिल होंगे। निबंधन के लिए उचित मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा, जिसका उपयोग एसएमएस द्वारा जानकारी भेजने के लिए किया जाएगा।

पहल : कल से भू-निबंधन पेपरलेस, कम्प्यूटर की तैयार करेगा डीड

पहल : कल से भू-निबंधन पेपरलेस, कम्प्यूटर की तैयार करेगा डीड बिहारशरीफ व हिलसा समेत सूबे के 40 कार्यालयों में पेपरलेस जमीन निबंधन की प्रक्रिया अंतिम चरम में निबंधन के वक्त दें सही मोबाइल नंबर, उसी पर जाएगा एसएमएस फोटो: रजिस्ट्री ऑफिस : जिला अवर निबंधन कार्यालय। बिहारशरीफ, निज प्रतिनिधि। जमीन की खरीद-बिक्री को आसान और फर्जीवाड़े पर नकेल कसने के लिए सरकार नित्य नया प्रयोग कर रहा है। इसी क्रम में 3 अगस्त से जमीन निबंधन पेपरलेस करने की योजना है। इसमें जिले के बिहारशरीफ व हिलसा समेत सूबे के 40 निबंधन कार्यालयों में तैयारी अंतिम चरण में है। अब कातिबों से कागज बनवाने की निजात मिलेगी। कार्यालय में स्थापित कम्प्यूटर ही डीड तैयार करेगा। अभी से ही कम्प्यूटर के सॉ‌फ्टवेयर की जांच शुरू कर दी गयी है। शर्त यह कि निबंधन के समय वही मोबाइल नंबर देना होगा, जो चालू अवस्था में है। क्योंकि, उसी पर निबनधन कार्यालय एसएमएस से सूचना देगा। इस तरह, जमीन बेचने व खरीदने की प्रक्रिया को और डिजिटल किये जाने की पहल शुरू कर दी गयी है। यानि, जमीन का कागज रुपये छपे प्रतीक (रुपये वाले स्टांप) वाला डीड नहीं होगा। जमीन निबंधन की सभी प्रक्रियाएं कंप्यूटर पर ही विस्तृत जानकारी भरकर ऑनलाइन करने के बाद पूरी होंगी।

जिला अवर निबंधक की जानकारी

जिला अवर निबंधक अजय कुमार झा ने बताया कि जमीन निबंधन के लिए अब डीड कंप्यूटर पर ही तैयार होगा। जमीन निबंधन के क्रम में पूर्व की तरह किसी तरह का कागज कार्यालय में जमा नहीं करना होगा। खाता-खसरा, खरीदार बेचने वाले की जानकारी आधार नंबर, पैन नंबर भी कंप्यूटर पर भरना होगा। उस पर जमीन का निबंधन होगा। जमीन खरीदने व बेचने वाले को आधार व सहीं मोबाइल नंबर देना होगा। उसी पर जमीन निबंधन से संबंधित भेजे गये ओटीपी (वन टाइप पासवर्ड) से लेकर पूरी जानकारी पहुंचेगी।

कार्यालय में हेल्प डेस्क

नई प्रक्रिया के बारे में अपडेट जानकारी प्राप्त करने के लिए कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। जिला अवर निबंधक ने बताया कि नई प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करने के लिए कार्यालय में हेल्प डेस्क या किसी भी कर्मी से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

एकरार के लिए लेना होगा समय

नई प्रक्रिया के तहत ई-निबंधन पोर्टल पर जाना होगा। पोर्टल पर जमीन-फ्लैट का विवरण, रकबा और मूल्य ऑनलाइन दर्ज करना होगा। क्रेता, विक्रेता और गवाहों का ऑनलाइन ई-केवाईसी कराना होगा। निबंधन शुल्क भुगतान भी ऑनलाइन करना होगा। विवरण सही होने के बाद रजिस्ट्री के लिए पहले से समय लेना होगा। संबंधित तिथि को कार्यालय में सत्यापन और डिजिटल हस्ताक्षर के लिए पहुंचना होगा। बायोमेट्रिक सत्यापन और अधिकारी के समक्ष एकरार होगा।

कातिब व स्टाम्प वेंडर अब सर्विस प्रोवाइडर

कातिब व स्टाम्प वेंडर को निबंधन विभाग ने सर्विस प्रोवाइडर का दर्जा दिया है। जमीन खरीदने व बेचने वाले को सर्विस प्रदान करेंगे। स्टाम्प वेंडर अब स्टाम्प न देकर खरीदार को नंबर प्रदान करेंगे। इसी प्रकार, कातिब खरीदार व बेचने वाले को पूरी प्रक्रिया की जानकारी देते हुए कंप्यूटर पर डीड तैयार कराने में मदद करेंगे। मोबाइल नंबर पर एसएमएस: रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित खरीदार के मोबाइल नंबर पर एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना भेजी जाएगी। इसके साथ ही, रजिस्टर्ड डीड की पीडीएफ कॉपी भी उपलब्ध करायी जाएगी। जरूरत पड़ने पर लोग इस डिजिटल दस्तावेज का प्रिंट निकाल सकेंगे। डिजिटल रिकॉर्ड होने के कारण भविष्य में भी आसानी से ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा।

स्टाम्प पेपर का इतिहास

17वीं शताब्दी में स्टाम्प पेपर की शुरुआत फ्रांस में हुई थी। इसके बाद ब्रिटेन ने वर्ष 1765 में स्टाम्प एक्ट के जरिए इसे बड़े पैमाने पर लागू किया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश राज के दौरान दस्तावेजों को कानूनी मान्यता देने और सरकार के लिए राजस्व इकट्ठा करने के लिए पेपर चलन में लाया गया।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या पेपरलेस जमीन निबंधन प्रक्रिया में मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है?
हाँ, निबंधन के समय वही मोबाइल नंबर देना होगा, जो चालू अवस्था में है।
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