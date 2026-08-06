जिले में ड्रोन से होगा 5885 एकड भूमि में लगे फसलों का उपचार

बांका। निज प्रतिनिधि। आधुनिक खेती को बढावा देने के लिए बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ड्रोन से फसलों पर कीटनाशी एवं तरल उर्वरक के छिडकाव की योजना शुरू की है। अब जिले में भी इस महत्वाकांक्षी योजना के कार्यान्वयन की तैयारी शुरू कर दी गई है। जिले के सभी 11 प्रखंडों में कुल 5885 एकड भूमि में लगे फसलों पर ड्रोन से कीटनाशी व तरल उर्वरक के छिडकाव का लक्ष्य तय किया गया है। इसमें खरीफ सीजन में 2942.5 एकड भूमि एवं रबी सीजन में 2942.5 एकड भूमि में लगे फसलों पर ड्रोन से छिकाव होगा। साथ ही जिले के सभी 11 प्रखंडों को समान रूप से 535 एकड भूमि में ड्रोन से छिडकाव का लक्ष्य दिया गया है। इसके लिए छिडकाव मद में 12 लाख 29 हजार 915 रूपये तथा रसायनों पर अनुदान के लिए 11 लाख 77 हजार रूपये का वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को कम समय में वैज्ञानिक एवं सुरक्षित तरीके से फसलों पर कीटनाशी और तरल उर्वरक का छिडकाव उपलब्ध कराना है। इससे श्रम लागत घटेगा, दवाओं की बचत होगी और किसानों को समय पर फसल सुरक्षा का लाभ मिलेगा। वहीं, योजना का लाभ केवल कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर निबंधित किसानों को ही मिलेगा। इच्छुक किसान पंजीकरण के बाद विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के लिए डीबीटी रजिस्ट्रेशन आईडी, आधार कार्ड तथा स्व-घोषणा पत्र आवश्यक होगा। मार्गदर्शिका के अनुसार एक किसान को खरीफ और रबी सीजन में अलग-अलग अधिकतम 15 एकड भूमि तक अनुदानित दर पर ड्रोन से छिडकाव की सुविधा मिलेगी। प्रत्येक सीजन में अधिकतम दो बार ड्रोन से छिडकाव पर अनुदान दिया जाएगा। जबकि ड्रोन संचालन के दौरान जल स्त्रोतों, सरकारी प्रतिष्ठानों, सैन्य क्षेत्रों तथा नो-फ्लाई जोन में ड्रोन के उडान पर रोक रहेगी। मौसम, हवा की गति, उडान उंचाई, पानी की मात्रा और उपयुक्त नोजल का विशेष ध्यान रखा जाएगा। पायलट के लिए सुरक्षा उपकरण पहनना अनिवार्य होगा तथा छिडकाव के बाद खाली कंटेनरों का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करना होगा.