जिले में ड्रोन से होगा 5885 एकड भूमि में लगे फसलों का उपचार
हिन्दुस्तान विशेषहिन्दुस्तान विशेष प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ड्रोन से होगा कीटनाशी व तरल उर्वरक का छिडकाव 25 लाख
बांका। निज प्रतिनिधि। आधुनिक खेती को बढावा देने के लिए बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ड्रोन से फसलों पर कीटनाशी एवं तरल उर्वरक के छिडकाव की योजना शुरू की है। अब जिले में भी इस महत्वाकांक्षी योजना के कार्यान्वयन की तैयारी शुरू कर दी गई है। जिले के सभी 11 प्रखंडों में कुल 5885 एकड भूमि में लगे फसलों पर ड्रोन से कीटनाशी व तरल उर्वरक के छिडकाव का लक्ष्य तय किया गया है। इसमें खरीफ सीजन में 2942.5 एकड भूमि एवं रबी सीजन में 2942.5 एकड भूमि में लगे फसलों पर ड्रोन से छिकाव होगा। साथ ही जिले के सभी 11 प्रखंडों को समान रूप से 535 एकड भूमि में ड्रोन से छिडकाव का लक्ष्य दिया गया है। इसके लिए छिडकाव मद में 12 लाख 29 हजार 915 रूपये तथा रसायनों पर अनुदान के लिए 11 लाख 77 हजार रूपये का वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को कम समय में वैज्ञानिक एवं सुरक्षित तरीके से फसलों पर कीटनाशी और तरल उर्वरक का छिडकाव उपलब्ध कराना है। इससे श्रम लागत घटेगा, दवाओं की बचत होगी और किसानों को समय पर फसल सुरक्षा का लाभ मिलेगा। वहीं, योजना का लाभ केवल कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर निबंधित किसानों को ही मिलेगा। इच्छुक किसान पंजीकरण के बाद विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के लिए डीबीटी रजिस्ट्रेशन आईडी, आधार कार्ड तथा स्व-घोषणा पत्र आवश्यक होगा। मार्गदर्शिका के अनुसार एक किसान को खरीफ और रबी सीजन में अलग-अलग अधिकतम 15 एकड भूमि तक अनुदानित दर पर ड्रोन से छिडकाव की सुविधा मिलेगी। प्रत्येक सीजन में अधिकतम दो बार ड्रोन से छिडकाव पर अनुदान दिया जाएगा। जबकि ड्रोन संचालन के दौरान जल स्त्रोतों, सरकारी प्रतिष्ठानों, सैन्य क्षेत्रों तथा नो-फ्लाई जोन में ड्रोन के उडान पर रोक रहेगी। मौसम, हवा की गति, उडान उंचाई, पानी की मात्रा और उपयुक्त नोजल का विशेष ध्यान रखा जाएगा। पायलट के लिए सुरक्षा उपकरण पहनना अनिवार्य होगा तथा छिडकाव के बाद खाली कंटेनरों का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करना होगा.
प्रति एकड 209 रूपये तक छिडकाव पर अनुदान
ड्रोन से छिडकाव की निविदा दर 419 रूपये प्रति एकड निर्धारित है। इसका 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 209 रूपये प्रति एकड सरकार वहन करेगी। इसके अलावा जैव कीटनाशी, रासायनिक कीटनाशी व तरल उर्वरक खरीदने पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 200 रूपये प्रति एकड प्रति रसायन प्रति छिडकाव का अनुदान मिलेगा। शेष राशि किसान को स्वयं वहन करनी होगी। मार्गदर्शिका में ऑनलाइन आवेदन के निष्पादन के लिए सख्त समय-सीमा तय की गई है। कृषि समन्वयक, सहायक निदेशक, सेवा प्रदाता और कीटनाशी विक्रेता को 24-24 घंटे के भीतर अपनी-अपनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। विलंब होने पर आवेदन स्वत: अगले स्तर पर अग्रसारित होगा और संबंधित कर्मी पर कार्रवाई की जाएगी.
वर्जन...
कृषि ड्रोन योजना आधुनिक खेती की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। जिले को 5885 एकड भूमि में लगे फसलों पर ड्रोन से कीटनाशी व तरल उर्वरक के छिडकाव का लक्ष्य दिया गया है। इसका लाभ लेने के लिए किसान पहले डीबीटी पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद ऑनलाइन आवेदन करेंगे। विभाग की ओर से पूरी पारदर्शिता के साथ निर्धारित समय-सीमा में आवेदन का निष्पादन किया जाएगा। ड्रोन से छिडकाव होने से किसानों को कम लागत में सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण सेवा मिलेगी। जिससे फसलों की बेहतर सुरक्षा संभव होगी.
पंकज कुमार सिंह, सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, बांका।
सामान्य प्रश्न
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