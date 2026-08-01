वुशू खिलाड़ी को मिली सक्षम छात्रवृत्ति
भागलपुर की वुशू खिलाड़ियों अर्पिता दास और कृतिका आनंद को बिहार सरकार की सक्षम छात्रवृत्ति मिली है। इस योजना के तहत खिलाड़ियों को पाँच लाख रुपये दिए जाएंगे, जिससे वे उच्च कोटि की प्रशिक्षण सुविधा और अन्य खर्चों को पूरा कर सकेंगी। दोनों खिलाड़ियों ने कई राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मेडल जीते हैं।
भागलपुर, वरीय संवाददाता। भागलपुर जिला वुशू संघ की खिलाड़ी अर्पिता दास और कृतिका आनंद को बिहार सरकार की सक्षम छात्रावृत्ति प्राप्त हुई है। यह छात्रवृत्ति बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की योजना है। इसके तहत पांच लाख रुपये की राशि खिलाड़ियों को मिलती है, जिससे वे उच्च कोटि की प्रशिक्षण सुविधा, किट, प्रशिक्षण उपकरण, आहार, टूर्नामेंट पंजीकरण और यात्रा खर्च की सुविधा के लिए कर सकते हैं। यह जानकारी संघ के महासचिव राजेश कुमार साह ने दी है। दोनों खिलाड़ियों ने अब तक राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कई मेडल जीते हैं।
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