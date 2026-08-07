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किशनगंज: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के कई लाभुकों को नहीं मिला हर माह पेंशन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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बिशनपुर से नागेंद्र सिंह की रिपोर्ट । बिशनपुर। बिहार सरकार के सात निश्चय-03 के

किशनगंज: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के कई लाभुकों को नहीं मिला हर माह पेंशन

बिशनपुर से नागेंद्र सिंह की रिपोर्ट । बिशनपुर। बिहार सरकार के सात निश्चय-03 के अन्तर्गत 7वें निश्चय"सबका सम्मान-जीवन आसान" को प्रभावी रूप से लागू करने को लेकर सरकार काफी प्रयासरत है। लेकिन सरजमी स्तर पर दर्जनों लाभुकों को नियमित रूप से पेंशन नहीं मिल रहा है। डेरामारी पंचायत के मुखिया मो शाहबाज आलम ने इस बाबत बताया कि कोचाधामन प्रखण्ड में प्रखण्ड कार्यालय के कर्मियों के लेटलतीफी के कारण वृद्धजनों, विधवाओं और दिब्यांगजनों को पेंशन भुगतान के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है।पंचायत स्तरीय और प्रखण्ड स्तरीय कर्मीयों के स्तर से गंभीर लापरवाही और आदतन काम के प्रति उदासीनता व संवेदनहीनता से आमजन बहुत क्षुब्ध और नाराज है।

पुरे प्रखण्ड से बहुत शिकायतें मिल रही है! बहुत सारे पुराने लाभूकों का पेंशन बंद हो गया है केवाईसी और आधार के सत्यापन के कारण,बहुत सारे जीवित पेंशन लाभुकों को मृत्यु और उपस्थित लाभुकों को ट्रेसलेस/पलायन घोषित कर दिया गया है,जो की बहुत गंभीर विषय है।पारिवारिक लाभ योजना कई वर्षों से लंबित है,भुगतान नहीं हो रहा है। कोचाधामन प्रखण्ड अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग, सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत संचालित पेंशन धारियों(वृद्धजन,विधवा,दिब्यांगजन) एवं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की सुविधा समुचित रूप से उपलब्ध नहीं हो रही है। नूर इस्लाम पिता- इजाबुद्दीन, जहूर आलम पिता -शेर मोहम्मद,बदरुल निशा पति - हबीबुर रहमान,मरजीना खातून पति -नजरुल,राम लाल बोसाक पिता-मणि लाल,मो अताबुल पिता -इजाबुद्वीन ,अब्दुल शादिक पिता -इजाबुद्दीन,आजाद आलम पिता - खादिम अली,अली हसन पिता -मनोवर अली,समीरूद्दीन पिता - नेथु,नीलम कुमारी पति - बाबुल कुमार,मो खालिक पिता - जहीदुर रहमान, मेसेलुद्दीन पिता -मोजीबुर रहमान,परवीन बेगम पति - मुस्ताक सहित डेरामारी पंचायत के दर्जनों लाभुकों का पिछले कई माह से पेंशन बंद है। मुखिया मो शाहबाज आलम ने जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के क्रियान्वयन में सुधार करवाने की मांग की ताकि वांछित लोगों को योजना का समुचित रूप से लाभ मिल सके ।

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