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उपचुनाव : पटना विवि और कॉलेज आज बंद रहेंगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार, पीयू प्रशासन ने गुरुवार को बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव के कारण सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस दिन विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यालय और संबंधित इकाइयां बंद रहेंगी। कुलपति के निर्देश पर कुलसचिव ने इस संबंध में सूचना दी है।

उपचुनाव : पटना विवि और कॉलेज आज बंद रहेंगे

पीयू प्रशासन ने बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुपालन में गुरुवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए होने वाले विधानसभा उपचुनाव के कारण दिया गया है। इस दिन विवि का मुख्य कार्यालय, संबद्ध इकाइयां, स्नातकोत्तर विभाग (विधि एवं शिक्षा विभाग को छोड़कर) संबद्ध कॉलेज (पटना लॉ कॉलेज और पटना ट्रेनिंग कॉलेज को छोड़कर) बंद रहेंगे। कुलपति के निर्देशानुसार कुलसचिव ने इस संबंध में सूचना जारी की है।

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