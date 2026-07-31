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वन्यजीवों से नुकसान पर मिलेगा मुआवजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमुई
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वन्यजीवों से नुकसान पर मिलेगा मुआवजा वन्यजीवों से नुकसान पर मिलेगा मुआवजावन्यजीवों से नुकसान पर मिलेगा मुआवजा

वन्यजीवों से नुकसान पर मिलेगा मुआवजा

जमुई। हिन्दुस्तान संवाददाता वन्यजीवों के कारण मानव जीवन, पशुधन, फसल अथवा अन्य संपत्ति को होने वाली क्षति पर बिहार सरकार की ओर से निर्धारित प्रावधानों के तहत आर्थिक सहायता (मुआवजा) दी जाएगी। इस संबंध में जमुई वन प्रमंडल ने आम लोगों को जानकारी देते हुए क्षति होने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करने की अपील की है।

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आवेदन करने की प्रक्रिया

वन विभाग के अनुसार, वन्यजीव के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु, घायल होने, पशुधन की क्षति, फसल या अन्य संपत्ति को नुकसान होने पर प्रभावित व्यक्ति या उनके परिजन को घटना के 24 घंटे के अंदर संबंधित वन क्षेत्र कार्यालय, वन प्रमंडल कार्यालय अथवा थाना में लिखित आवेदन देना होगा। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के बाद विभाग की ओर से स्थल निरीक्षण एवं जांच की जाएगी। इसके बाद नियमानुसार सहायता राशि स्वीकृत की जाएगी। विभाग ने बताया कि वन्यजीवों से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोग सतर्क रहें। किसी अप्रिय घटना की जानकारी तत्काल नजदीकी वन कार्यालय अथवा वनकर्मी को दें, ताकि समय पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

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मुआवजे की राशि

वन विभाग की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, निर्धारित पात्रता के अनुसार मानव मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में अधिकतम 10 लाख रुपये, गंभीर चोट में 1.44 लाख रुपये और सामान्य चोट में 24 हजार रुपये तक सहायता का प्रावधान है। पशुधन, मकान और फसल की क्षति के लिए भी अलग-अलग निर्धारित सहायता राशि का प्रावधान है। वन विभाग ने लोगों से वन्यजीवों को नुकसान नहीं पहुंचाने और उनसे सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। सहायता राशि एवं आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी के लिए वन प्रक्षेत्र कार्यालय अथवा वन प्रमंडल कार्यालय, जमुई से संपर्क किया जा सकता है। बिहार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का टोल फ्री नंबर-18003457252 भी उपलब्ध है。

5 साल बाद समय पर शत प्रतिशत सीएमआर जमुई के गोदाम में गिरा

जमुई। हिन्दुस्तान संवाददाता

जमुई जिला में कई वर्षों बाद शत-प्रतिशत सीएमआर समितियों द्वारा खाद्य्य गोदाम में गिरा है। यह कई सालों बाद हुआ है। पिछले साल जमुई जिले के जमुई प्रखंड के ढंूढो नर्मदा और लखनपुर पैक्स नहीं गिरा पाया और उस दोनों पैक्स पर एफआईआर भी हुई थी। अगर सत्र 2021-2022 और 2022-2023 की बात करें तो खैरा प्रखंड के झुंडों पैक्स का यही हाल रहा और उस पर भी एफआईआर हुआ है। इस तरह से मानें तो लगभग 5 साल के बाद जमुई जिला शत प्रतिशत सीएमआर गिरा करके जिला का नाम रौशन किया है। जिला सहकारिता पदाधिकारी हरेंद्र कुमार और उनकी टीम के सभी बीसीओ और अन्य कर्मी की अथक प्रयास से शत प्रतिशत समय पर सीएमआर गिराया है। लखीसराय, शेखपुरा और मुंगेर आज भी जमुई जिले से काफी पीछे सीएमआर गिराने में चल रहा है। इसकी जानकारी हरेंद्र कुमार जिला सहकारिता ने दी। उन्होंने कहा कि जमुई जिला का शत प्रतिशत सीएमआर समितियों द्वारा राज्य खाद्य निगम, जमुई के गोदाम में आपूर्ति करा दिया गया। इसके लिए जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, जमुई, सभी एजीएम, कार्यालय राज्य खाद्य निगम जमुई के सभी कर्मी सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, सभी कार्यपालक सहायक, जिला सहकारिता पदाधिकारी कार्यालय के कर्मी, सभी मिलर, जमुई जिलांर्तगत समितियों के सभी सम्मानित अध्यक्ष एवं प्रबंधक को धन्यवाद है। उन्होंने कहा कि आपलोगों के सहयोग से जमुई जिला का विगत 4-5 साल के इतिहास में पहली बार शत-प्रतिशत सीएमआर राज्य खाद्य निगम को आपूर्ति करा दिया जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो आपलोगों के अथक प्रयास से संभव हो पाया है।

सामान्य प्रश्न

बिहार सरकार ने वन्यजीवों के कारण हुई क्षति के लिए सहायता राशि कब तक उपलब्ध कराई जाएगी?
प्रभावित व्यक्ति को घटना के 24 घंटे के अंदर संबंधित वन क्षेत्र कार्यालय, वन प्रमंडल कार्यालय अथवा थाना में लिखित आवेदन देना होगा।

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