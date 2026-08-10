किशनगंज : श्रावणी मेला के लिए किशनगंज को 10 लाख रुपये किए गए आवंटित

शैलेश ओझा की रिपोर्ट किशनगंज। संवाददाताश्रावणी मेला के सफल आयोजन और आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर बिहार सरकार ने किशनगंज जिले को 10 लाख रुपये की राशि आवंटित की है।राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल की पहल पर यह व्यवस्था की गई है।राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपबंधित राशि में से यह धनराशि किशनगंज जिले में मेले के आयोजन, सुरक्षा, स्वच्छता तथा अन्य जरूरी व्यवस्थाओं पर खर्च की जाएगी।विभाग की सचिव सीमा त्रिपाठी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि किशनगंज के डीएम द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर यह स्वीकृति प्रदान की गई है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि आवंटित राशि का उपयोग केवल श्रावणी मेला 2026 से संबंधित कार्यों में ही किया जाएगा और इसे किसी अन्य मद में खर्च नहीं किया जा सकेगा।आदेश के अनुसार राशि की निकासी निर्धारित बजट शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपलब्ध निधि से की जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल के प्रयासों से मिली इस स्वीकृति को जिले के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विभाग ने जिले के डीएम, अपर समाहर्ता, संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्ता, सीओ तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को राशि के उपयोग के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी बनाया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप और उनकी प्रत्यक्ष निगरानी में किया जाए।विभागीय आदेश की प्रतिलिपि पूर्णिया प्रमंडल के आयुक्त, किशनगंज के डीएम, कोषागार पदाधिकारी और उपकोषागार पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई एवं सूचना के लिए भेज दी गई है। सरकार के इस निर्णय से जिले में श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों को गति मिलने की उम्मीद है।समय पर राशि उपलब्ध होने से श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी और जिले में होने वाले श्रावणी मेले का आयोजन अधिक व्यवस्थित ढंग से किया जा सकेगा।