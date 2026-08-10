Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

किशनगंज : श्रावणी मेला के लिए किशनगंज को 10 लाख रुपये किए गए आवंटित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

शैलेश ओझा की रिपोर्ट किशनगंज। संवाददाता श्रावणी मेला के सफल आयोजन और आवश्यक

किशनगंज : श्रावणी मेला के लिए किशनगंज को 10 लाख रुपये किए गए आवंटित

शैलेश ओझा की रिपोर्ट किशनगंज। संवाददाताश्रावणी मेला के सफल आयोजन और आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर बिहार सरकार ने किशनगंज जिले को 10 लाख रुपये की राशि आवंटित की है।राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल की पहल पर यह व्यवस्था की गई है।राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपबंधित राशि में से यह धनराशि किशनगंज जिले में मेले के आयोजन, सुरक्षा, स्वच्छता तथा अन्य जरूरी व्यवस्थाओं पर खर्च की जाएगी।विभाग की सचिव सीमा त्रिपाठी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि किशनगंज के डीएम द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर यह स्वीकृति प्रदान की गई है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि आवंटित राशि का उपयोग केवल श्रावणी मेला 2026 से संबंधित कार्यों में ही किया जाएगा और इसे किसी अन्य मद में खर्च नहीं किया जा सकेगा।आदेश के अनुसार राशि की निकासी निर्धारित बजट शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपलब्ध निधि से की जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल के प्रयासों से मिली इस स्वीकृति को जिले के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विभाग ने जिले के डीएम, अपर समाहर्ता, संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्ता, सीओ तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को राशि के उपयोग के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी बनाया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप और उनकी प्रत्यक्ष निगरानी में किया जाए।विभागीय आदेश की प्रतिलिपि पूर्णिया प्रमंडल के आयुक्त, किशनगंज के डीएम, कोषागार पदाधिकारी और उपकोषागार पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई एवं सूचना के लिए भेज दी गई है। सरकार के इस निर्णय से जिले में श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों को गति मिलने की उम्मीद है।समय पर राशि उपलब्ध होने से श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी और जिले में होने वाले श्रावणी मेले का आयोजन अधिक व्यवस्थित ढंग से किया जा सकेगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bihar Bhagalpur Latest News Bhagalpur News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।