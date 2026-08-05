ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों में तेजी, निवेशकों को मिलेगी आसान और पारदर्शी सुविधा
मुख्य सचिव व उद्योग विभाग के सचिव ने की समीक्षा, 30 अगस्त तक सुधारों के अनुपालन का निर्देश
सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने और निवेशकों के लिए कारोबार को आसान बनाने की दिशा में सरकार ने कवायद तेज कर दी है। इसी क्रम में बुधवार को मुख्य सचिव और उद्योग विभाग के सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डीएम के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की समीक्षा बैठक की। बैठक में डीएम दीपक कुमार मिश्रा और उद्योग महाप्रबंधक आशीष रंजन शामिल हुए।
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