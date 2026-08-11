सदानंदपुर की बेटी नेहा ने बढ़ाया जिले का मान

बेगूसराय, हिन्दुस्तान संवाददाता। वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप के लिए बिहार से दो लड़कियों का चयन जांच परीक्षा व साक्षात्कार के आधार पर किया गया है। इस चयन प्रक्रिया में देशभर से 40 मेधावी छात्र चुने गए हैं। इनमें बेगूसराय जिले के सदानंदपुर निवासी दिवंगत मदन गोपाल सिंह व सज्जन देवी की पोती नेहा व बांका जिले के सलेमपुर गांव की जानू कुमारी का नाम शामिल है। इन्हें दक्षिण कोरिया में मास्टर डिग्री की पढ़ाई के लिए 96 लाख रुपये की पूर्णतः वित्तपोषण छात्रवृत्ति मिली है।

सफलता के पीछे का संघर्ष

शहर के बड़ी एघु संत नगर में रहने वाले नेहा के पिता आशुतोष कुमार व माता नीतू कुमारी ने बताया कि अपनी संतान के शैक्षणिक उत्थान के प्रति आरंभ से ही जागरुक रहने का ही यह प्रतिफल है कि आज बेटी ने ग्लोबल स्तर पर बेगूसराय का मान बढ़ाया है। इस सफलता के बाद नेहा दक्षिण कोरिया की सन मून यूनिवर्सिटी से दो वर्ष का मास्टर डिग्री कोर्स करेगी। कोर्स की अवधि 1 सितंबर 2026 से 31 अगस्त 2029 तक है। इसमें पहले एक वर्ष कोरियाई भाषा का प्रशिक्षण होगा। उसके बाद दो वर्ष का मास्टर डिग्री कोर्स करेगी। उन्होंने बताया कि नेहा ने वर्ग छह से आठ तक की पढ़ाई बेगूसराय के सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल से की। इसके बाद वर्ग नौ से एम.एससी. की पढ़ाई राजस्थान के वनस्थली विद्यापीठ से की है।