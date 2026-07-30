जिला महिला कबड्डी टीम गठन के लिए ट्रायल आज
बीहट में बिहार गेम्स के तहत बेगूसराय महिला कबड्डी टीम का गठन किया जाएगा। जिला टीम के लिए ट्रायल शुक्रवार को संस्कार भवन में होगा। केवल कबड्डी संघ से जुड़े क्लब के खिलाड़ी ही भाग ले सकेंगे। खिलाड़ियों को आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो लाना अनिवार्य है। ट्रायल अपराह्न तीन बजे शुरू होगा।
बीहट। बिहार सरकार के खेल विभाग तथा बिहार ओलंपिक संघ के बैनर तले होने वाले बिहार गेम्स को लेकर बेगूसराय जिला महिला कबड्डी टीम का गठन किया जाना है। जिला टीम के गठन के लिए शुक्रवार को बीहट के संस्कार भवन परिसर में ट्रायल होना है। बेगूसराय जिला कबड्डी संध के चेयरमैन श्यामनंदन सिंह पन्नालाल तथा सचिव सरोज कुमार ने बताया कि बेगूसराय जिला कबड्डी संघ से संबद्ध क्लब के खिलाड़ी ही ट्रायल में भाग ले सकेंगे। ट्रायल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए आधार कार्ड तथा पासपोर्ट साइज के फोटो भी साथ लाना अनिवार्य है। ट्रायल तीन बजे अपराह्न शुरू हो जाएगा।
(नि.सं.)
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