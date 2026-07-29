पीपुल फर्स्ट कल्चर की मिसाल: बीएफसीएल में 132 अधिकारियों-कर्मचारियों का सामूहिक जन्मदिन समारोह

रामगढ़, एक प्रतिनिधि। बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग्स लिमिटेड में बुधवार को कर्मचारियों के प्रति सम्मान और अपनत्व की भावना को मजबूत करते हुए पीपुल फर्स्ट कल्चर के तहत जुलाई माह में जन्मदिन वाले 132 अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सामूहिक जन्मदिन समारोह धूमधाम से मनाया गया। वन सेलिब्रेशन, मेनी स्माइल्स थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में खुशियों और उत्साह का माहौल देखने को मिला। समारोह में जीएफए, एचएसपीए, हेड ऑफिस तथा एमडीएच ऑफिस, रांची के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। एचएएसपी कैंटीन, जीएफए कैंटीन एवं मुख्य कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सभी जन्मदिन वाले कर्मचारियों ने एक साथ केक काटा। साथियों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं और तालियों की गूंज के बीच उनके बेहतर स्वास्थ्य, सुखद भविष्य और निरंतर सफलता की कामना की।