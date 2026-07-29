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पीपुल फर्स्ट कल्चर की मिसाल: बीएफसीएल में 132 अधिकारियों-कर्मचारियों का सामूहिक जन्मदिन समारोह

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामगढ़
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रामगढ़ में बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग्स लिमिटेड ने पीपुल फर्स्ट कल्चर के तहत जुलाई महीने में जन्मे 132 कर्मचारियों का सामूहिक जन्मदिन समारोह मनाया। इस समारोह में कर्मचारियों को सम्मानित करते हुए एक सकारात्मक माहौल बनाया गया, जिसमें अच्छे स्वास्थ्य और भविष्य की कामनाएं की गईं। यह आयोजन कर्मचारियों के बीच विश्वास और सहयोग को मजबूत करता है।

पीपुल फर्स्ट कल्चर की मिसाल: बीएफसीएल में 132 अधिकारियों-कर्मचारियों का सामूहिक जन्मदिन समारोह

रामगढ़, एक प्रतिनिधि। बिहार फाउंड्री एंड कास्टिंग्स लिमिटेड में बुधवार को कर्मचारियों के प्रति सम्मान और अपनत्व की भावना को मजबूत करते हुए पीपुल फर्स्ट कल्चर के तहत जुलाई माह में जन्मदिन वाले 132 अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सामूहिक जन्मदिन समारोह धूमधाम से मनाया गया। वन सेलिब्रेशन, मेनी स्माइल्स थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में खुशियों और उत्साह का माहौल देखने को मिला। समारोह में जीएफए, एचएसपीए, हेड ऑफिस तथा एमडीएच ऑफिस, रांची के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। एचएएसपी कैंटीन, जीएफए कैंटीन एवं मुख्य कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सभी जन्मदिन वाले कर्मचारियों ने एक साथ केक काटा। साथियों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं और तालियों की गूंज के बीच उनके बेहतर स्वास्थ्य, सुखद भविष्य और निरंतर सफलता की कामना की।

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कार्यक्रम में विभिन्न विभागाध्यक्षों की उपस्थिति रही। उन्होंने कर्मचारियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि किसी भी संस्थान की सबसे बड़ी ताकत उसके कर्मचारी होते हैं। उनकी निष्ठा, मेहनत और समर्पण ही संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। ऐसे आयोजन कर्मचारियों के बीच आपसी विश्वास, सहयोग और पारिवारिक माहौल को और अधिक मजबूत बनाते हैं। इस अवसर पर प्रबंधन ने कहा कि बीएफसीएल में कर्मचारियों को केवल कार्यबल नहीं समझा जाता है। उन्हें परिवार का अभिन्न हिस्सा भी माना जाता है।

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