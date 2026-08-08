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पूर्णिया : स्ट्रीट फूड वेंडरों को पढ़ाया स्वच्छता का पाठ, दिए गए किट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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पूर्णिया में खाद्य विभाग एवं नेशनल स्ट्रीट फूड वेंडर्स एसोसिएशन द्वारा स्ट्रीट फूड वेंडरों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और स्वच्छता पर प्रशिक्षण दिया गया। स्वच्छता किट प्रदान की गई और वेंडरों को सुरक्षित खाद्य व्यवस्था के महत्व के बारे में जानकारी दी गई।

पूर्णिया : स्ट्रीट फूड वेंडरों को पढ़ाया स्वच्छता का पाठ, दिए गए किट

पूर्णिया पूर्व से केके पप्पू की रिपोर्ट खाद्य विभाग बिहार सरकार नासवी एवं नेशनल स्ट्रीट फूड वेंडर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को टैक्सी स्टैंड में स्ट्रीट फूड वेंडरों के लिए दो दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई। कार्यशाला के प्रथम दिन वेंडरों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता एवं सुरक्षित तरीके से भोजन परोसने के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान प्रशिक्षण में शामिल वेंडरों को स्वच्छता किट भी प्रदान की गई। कार्यशाला को संबोधित करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार प्रसाद ने कहा कि स्वच्छता के अभाव में फूड प्वाइजनिंग का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए दुकान और खाद्य सामग्री की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना जरूरी है।

उन्होंने वेंडरों को भोजन तैयार करने से लेकर ग्राहकों को परोसने तक स्वच्छता के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। नासवी के कोऑर्डिनेटर राजीव कुमार ने भी वेंडरों को स्वच्छ एवं सुरक्षित तरीके से कारोबार करने के लिए आवश्यक जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान दुकानों की साफ-सफाई, खाद्य सामग्री को ढककर रखने, स्वच्छ पानी के इस्तेमाल तथा ग्राहकों को साफ-सुथरे तरीके से भोजन उपलब्ध कराने के बारे में विस्तार से बताया गया। प्रशिक्षकों ने कहा कि स्वच्छता के साथ कारोबार करने से ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा और इससे वेंडरों की आय में भी वृद्धि हो सकती है। कार्यशाला में प्रशिक्षण लेने वाले वेंडरों को प्रमाण पत्र के साथ भोजन तैयार करने एवं स्वच्छता बनाए रखने में उपयोगी किट भी उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर जिला शहर स्तरीय फुटपाथ विक्रेता संघ के पदाधिकारी दीपक हिन्दुस्तानी, जुगनू मिश्रा, संजय चौधरी, सीता देवी, गणेश सहनी, रवि शंकर चौधरी, शानू रहमान एवं लखन लाल सहित बड़ी संख्या में स्ट्रीट फूड वेंडर मौजूद थे।

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